徐嶔煌曬京都完婚影片！伴侶臉掛楓葉引外界好奇身分...先前就曝「同為台灣人」年齡差10歲

資深媒體人徐嶔煌10月底在同志大遊行貼文透露成家喜訊，並獨家透露已與伴侶登記，將在日本佛寺舉辦婚禮。而他本月6日在社群曬出在日本京都西本願寺完婚的影片，不過伴侶的臉用一片楓葉的emoji遮住，真實身分不免令外界好奇。

今年10月，同志大遊行在台北街頭登場，前總統蔡英文稍早即發文感謝一路上追求平權的民眾，獲得廣大熱烈迴響，其中一則留言意外引發討論，是徐嶔煌在貼文下方表示：「謝謝小英總統，我們也要結婚了。」

先前徐嶔煌透露，伴侶同為台灣人。他也提到，自己在金價低點時，就已買好純金戒指，而不是鑽石；關於伴侶，他也說兩人相差10歲以上，認識緣由是因對方是自己的讀者。



徐嶔煌6日於社群Threads曬出在日本京都西本願寺完婚的影片，畫面可見他和親友團都穿上和服、紋服，面向鏡頭流露喜意，但另一半的面容則是以一片楓葉的emoji遮住，掀起熱議。



許多網友都在貼文下方獻上祝福，「在世界文化遺產成婚一定超級幸福的」，「真心祝福、幸福滿滿！」，「天氣真好，冬陽暖照！ 神明都在為你們開心！」對此，徐嶔煌也一一回覆，向大家致謝，留言區氣氛和樂。

(圖片來源：徐嶔煌Threads)

