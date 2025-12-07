徐嶔煌曬尪京都西本願寺婚照 笑喊一家人成觀光客熱門取景

名嘴徐嶔煌昨曝光婚禮大合照。（翻攝徐嶔煌Threads）

前總統蔡英文10月間發文響應台灣同志遊行，名嘴徐嶔煌留言意外曝光自己婚訊，11月間陸續透露將在日本舉行婚禮及婚服，昨（6日）更大方分享婚禮大合照，並直言，能在京都西本願寺由高僧證婚「本日最榮幸，沒有之一」。

徐嶔煌昨（6日）在Threads曬出結婚親友團大合照，並用楓葉遮住先生長相，相當保護另一半，他表示，一行人穿著和服紋服在京都西本願寺，「一家秒變成西本願寺觀光客的取景背景」，並直言能讓日本佛教大本山之一的西本願寺高僧證婚是最高榮幸，字句間都透露新婚喜悅。

蔡英文10月間發文響應台灣同志大遊行，當時徐嶔煌留言表示：「謝謝小英總統，我們也要結婚了。」突來的婚訊一度引發媒體關注，事後他證實已登記結婚，並在日本蜜月。

婚訊曝光後，他也不時透過社群分享婚禮籌備進度，先是曝光3件紋服婚服，分別在佛前式、婚禮、宴客時換穿，他還透露，原本只打算在京都舉行一場婚禮，但在作家黃越綏、名嘴李正皓敲碗下，似乎也考慮在台舉行家宴。





