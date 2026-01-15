即時中心／林韋慈報導

財經專家徐嶔煌昨（14）日正式宣布投入民進黨台北市大安文山區市議員初選，今（15）日並邀請民進黨立委沈伯洋等人站台，召開參選記者會。面對綠營在該選區將出現「7搶4」的激烈競爭，徐嶔煌表示，希望以自身的財經與媒體專業，為台北市民帶來不同的選擇。他也透露，早在2015年，時任時代力量黨主席黃國昌曾兩度透過前立委林昶佐接觸，希望他參選中正萬華區議員，甚至連民眾黨前主席柯文哲也曾找過他，但當時他皆婉拒。

廣告 廣告

徐嶔煌今日以「財經、數據，監督市政」為主軸舉行記者會，除沈伯洋外，現場亦有資深媒體人邱明玉、姚惠珍、外匯專家Joe、財經專家李柏鋒以及公民教師黃益中等人到場力挺。他談及參選理念，徐嶔煌指出，他的優勢在於財經、國際視野與數據分析，未來將以「講財經、論數據」作為監督市政的核心。他強調，在假訊息氾濫的時代，溝通與判讀數據尤為重要，需要真正懂數據的人參與公共決策。

外界關注民進黨在大安文山區原有新系簡舒培、蘇系王閔生爭取連任，加上湧言會新人劉品妡、新動力信賴之友會副秘書長高揚凱、台北市黨部前副執行長陳聖文、律師詹晉鑒等人參選，徐嶔煌宣布投入初選後，正式形成「7搶4」的競逐態勢。

徐嶔煌坦言，他並未刻意設定選舉技巧或方法，對他而言，最重要的是讓選民知道，台北市還有不同的選擇。他強調，自己具備標準的財經產業背景與媒體實戰經驗，而選擇大安文山區參選，正是因為人生最黃金的時光有一半在此度過，希望能回饋這片土地，這份「不同」本身，就是他最大的競選策略。

至於參選動機，徐嶔煌表示，2015年時，時任時代力量黨主席黃國昌曾兩度透過前立委林昶佐接觸，希望他參選中正萬華區議員，甚至連民眾黨前主席柯文哲也曾找過他，但當年自認對政治場域尚未成熟，因此選擇拒絕邀請。然而，回顧過去10年，他參與公共事務的立場與態度始終一致，也累積了足夠的專業與歷練，如今自認已具備資格與能力。

原文出處：快新聞／徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因

更多民視新聞報導

黃國昌稱「軍購3千億」大翻車！國防部怒嗆鬼打牆 真實數字曝光

台積電看漲！外媒喊比「輝達、博通」更值得買 晶片熱可望延續至2029年

網紅GG了！嗆賭林俊憲沒贏「台南車站前O眼榨甘蔗」下一步動作曝

