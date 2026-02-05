即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

民進黨台北市第6選區（大安、文山）議員參選人初選競爭激烈，呈現7搶4的局面，其中，財經專家兼名嘴徐嶔煌，今（5）日上午在無任所大使劉柏君陪同下，前往台北市黨部登記參選，劉柏君受訪則喊「我們需要更多台派的人參與公共事務」。

徐嶔煌今日上午受訪表示，其實自己沒有特別緊張的心情，而是認為提供民眾更多選擇，選舉過程中則是正面看待互相競爭，因此前往市場、夜市、基層、路口等地走動時，反而和民眾正面互動時，帶給他們鼓勵與打氣更多，也多於競爭的緊張感。

廣告 廣告

針對自己找劉柏君站台，徐嶔煌坦言不是單純加持，不僅對方是認識很多年的好朋友，而且過去十年時間，劉柏君也知道他是什麼樣的人、會做哪些事情，也就是對他的理解是夠的，所以才會找劉柏君，「不是只有大咖的關係」。

快新聞／無任所大使力挺！徐嶔煌登記民進黨北市議員初選

民進黨台北市大安文山議員擬參選人徐嶔煌。（圖／民視新聞）

劉柏君則說，兩人從談話性節目認識後，到最後變成有私交，而徐嶔煌會參選算是有推坑，「我對嶔煌的認識是做得很多，但不知道為何臉皮很薄都不肯說」；她舉例，像在創NGO一開始是家徒四壁，筆電、桌機都是徐嶔煌捐贈，系統也是徐嶔煌灌的，時至今日現在密碼還是徐嶔煌的生日。

同時劉柏君也說，他們著重在基層教育、外交，而徐嶔煌也在協助推動，像自己在做運動外交，通常要和政府談不了了之，大部分要靠自籌，也靠好朋友的幫忙；徐嶔煌都知道這些東西的價值默默幫忙，也不會在社群貼文談幫忙什麼事情。

因此，劉柏君坦言，對於徐嶔煌參選非常開心，「我們需要更多台派的人參與公共事務，也很期待他（徐嶔煌）加入市議會後推動城市外交」。





原文出處：快新聞／徐嶔煌登記綠北市議員初選 劉柏君力挺：需要更多台派參與公共事務

更多民視新聞報導

民眾黨提修戒嚴法「限24hr內送立院追認」 他氣到笑：國防機制自動瓦解

參訪澳洲教學機構 綠委張雅琳有感：教育選擇是價值問題

國民黨也造謠？稱姚文智電影公司獨拿7千萬補助 湠臺灣發聲了

