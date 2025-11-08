徐嶔煌計畫赴日舉行"佛前式婚禮"！與伴侶最重視"這原因"！

資深媒體人徐嶔煌與伴侶完成結婚登記，並計畫於日本佛寺舉行別具意義的婚禮。消息曝光後，引發各界關注與祝福，眾多好友與粉絲紛紛留言恭賀。

徐嶔煌在節目中接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人選擇在日本舉辦婚禮，「是因為對儀式感與傳統文化的重視」。他表示，婚禮概念源於他與伴侶都喜歡日本文化，「佛前式婚禮的莊嚴氣氛，就像西方教堂婚禮中的誓言環節，雖文化背景不同，但情感與祝福是相通的。」



他進一步介紹日式佛前式婚禮的獨特之處，典禮開始時，新人將在佛前宣誓，並以念珠交換取代戒指，象徵彼此的聯繫與祝福。徐嶔煌說：「他會有念珠給新人，交換的不是戒指，而是特別的念珠。」此外，進入寺廟的行進儀式也極具象徵性，新人的打扮也很特殊，頭頂上方會撐著一把傘，兩人緩慢步入殿堂，將整場婚禮儀式感拉到最滿。

原文出處：資深媒體人徐嶔煌喜結良緣！計畫於日本舉行"佛前式婚禮"！

