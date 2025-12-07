徐嶔煌「京都完婚」！甜蜜畫面網讚：幸福身高差

娛樂中心／李筱舲報導



台灣知名政論人徐嶔煌，常針對時事、選情與政黨動態發表析評，以深入且具爭議性的觀點吸引關注。而他在今年10月公布與自己交往十年的圈外人結婚的喜訊，兩人也在昨（6）日於日本京都西本願寺完成婚禮。徐嶔煌在社群上分享兩人婚禮的小短片，畫面中兩人皆身穿日式和服，幸福地向鏡頭揮手，徐嶔煌特意以楓葉圖案遮住伴侶的臉部，十分呵護對方的隱私。









徐嶔煌甜曬京都西本願寺「婚禮畫面」！伴侶模樣不藏了…被讚「幸福身高差」

徐嶔煌昨（6）日在Threads上曬出自己和另一伴於西本願寺的婚禮畫面。（圖／翻攝自 Threads ＠xqinhuang）

徐嶔煌昨（6）日在西本願寺完成婚禮後，也在Threads上分享喜悅，先PO出一張親友團送上的賀禮照片，並在貼文寫道：「親友團真是太可愛了，心意直接送到京都，楓葉、銀杏、大家的祝福，滿滿的感動，通通都收到了。」接著又曬出婚禮現場的小短片，畫面中小倆口與親友團皆身著和服，大家開心地對鏡頭揮手打招呼，場面溫馨幸福。徐嶔煌也表示：「有沒有看過一整團穿著和服紋服的結婚主角和親友團啊？我們這一家秒變成西本願寺觀光客的取景背景。日本佛教大本山之一的西本願寺高僧證婚，本日最榮幸，沒有之一。」。

畫面中徐嶔煌特意用楓葉圖案遮住伴侶的臉部，對另一伴的隱私十分保護。不過，有眼尖的網友發現兩人存在「幸福身高差」，大讚這對新人絕配！婚禮貼文曝光後，大批網友送上祝福：「恭喜完婚！祝永遠幸福」、「嶔煌哥恭喜恭喜，在世界文化遺產成婚一定超級幸福的」、「恭喜！天氣真好，冬陽暖照！神明都在為你們開心！！」、「大家都好開心，你們也帶給大家幸福感呢！」、「恭喜，日式婚禮一定很令人難忘！」。





