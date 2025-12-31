徐嶔煌「另一半」差超過10歲！全新高清照突上傳

政治中心／李汶臻報導

48歲政治評論員、財經專家徐嶔煌日前在社群曬出與另一半在日本京都「西本願寺」完婚的甜蜜影片，引發網友熱議。徐嶔煌昨（30）日加碼上傳與另一半的同框合影，超清晰正面視角流出，讓眾多網友再度暴動並湧入大讚：「嶔煌哥超帥」、「這張很歡樂」、「幸福甜蜜溢出來了」。

徐嶔煌今（2025）年10月宣布與交往10年的圈外人登記結婚，隨後前往日本蜜月旅行。兩人本（12）月6日更在親友團的見證下，於日本京都的西本願寺、由高僧完成證婚儀式。超甜婚禮畫面一經上傳，就吸引大批網友湧入送祝福，就連林楚茵、486先生、黃益中、張銘祐等人也全都趕來留言祝福新人。當時釋出的畫面可見，徐嶔煌用楓葉圖案遮住另一半的臉蛋，且短片畫質稍顯模糊，讓外界更加好奇「另一半」的真實身分。

昨（30）日徐嶔煌再度上傳一張與另一半身穿日式傳統和服，站在西本願寺庭園中甜蜜合影。兩人腳踩日式庭園步道，身後可見池塘、拱橋與傳統木造建築，環境清幽雅致，充滿濃厚的京都古都氛圍。畫面中，兩人一手牽緊緊，另一隻手比出愛心姿勢，臉上洋溢幸福笑容。

徐嶔煌曬出與另一半的全新高清同框合影。（圖／翻攝自Threads＠xqinhuang）





這張全新正面同框視角比過往曬出的畫面都要清晰，更有眼尖的粉絲捕捉到兩人的超甜蜜小細節「十指緊扣外加手勢，讓愛心完整呈現」，而不少網友看完大讚「幸福感爆表」、「照片好甜蜜太有愛了，幸福滿滿」、「恭喜嶔煌哥，希望你們幸福久久」。

資深媒體人徐嶔煌在民視節目「有繼有料喔」宣布結婚喜訊。（圖／民視 有繼有料喔）





實際上，外界一直以來都十分好奇徐嶔煌伴侶的真面目及真實身分。對於有人好奇「另一半」是不是日本人，徐嶔煌曾親自澄清「不是喔，是台灣人」。而他過去也在民視新聞網直播節目「有繼有料喔」中抖出不少有關另一半的資訊，他透露雙方的年齡差距「差了十歲以上」；至於兩人剛認識時的關係，徐嶔煌透露自己當時是外界熟知的政治評論家、財經專家，且已撰寫過不少文章，而對方則是自己的讀者、粉絲。

原文出處：徐嶔煌另一半「差超過10歲」不藏了？突上傳「全新正面視角」超高清

