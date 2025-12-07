徐嶔煌「穿綠色和服」京都完婚！伴侶「真身」鬆口了
政治中心／李汶臻報導
48歲政治評論員、財經專家徐嶔煌昨（6）日在社群曬出與另一半在日本京都「西本願寺」完婚的甜蜜影片。徐嶔煌對於另一半保密到家，社群曬出的婚禮短片，還特地用楓葉圖案遮住對方的臉蛋，更讓外界好奇「另一半」的真實身分。實際上，徐嶔煌過去就曾在《頭家來開講》節目鬆口談及伴侶，當時就大方公開兩人的實際年齡差，並趁機出賣對方的真實身分。
徐嶔煌今（2025）年10月宣布與交往10年的圈外人登記結婚，兩人隨後前往日本蜜月旅行，昨（6）日更在親友團的見證下，於日本京都的西本願寺、由高僧完成證婚儀式。超甜婚禮畫面一經上傳，就吸引大批網友湧入送祝福，就連林楚茵、486先生、黃益中、張銘祐等人也全都趕來留言祝福新人。
徐嶔煌社群公開與伴侶穿的一藍一綠和服。（圖／翻攝自臉書@徐嶔煌的時事點線面）
從社群曬出的超甜婚禮片段可見，徐嶔煌選穿綠色的日式和服，就有網友留言大讚：「綠色在陽光下顯得更特別」、「最後選的是綠色和服。真好看！要幸福喔！」，也釣出徐嶔煌回應：「因為藍色的被他在料理宴穿走了」。對於網友羨慕他與另一半「可以穿同一個尺寸的衣服」，並稱讚：「這是成為伴侶最『加倍』的優點」，徐嶔煌則是急解釋「他尺寸比我小」。
徐嶔煌急回覆網友：「他尺寸比我小」。（圖／翻攝自Threads＠xqinhuang）
徐嶔煌被追問「另一半是日本人嗎」，回應了。（圖／翻攝自Threads＠xqinhuang）
實際上，一直以來外界都十分好奇徐嶔煌伴侶的真面目以及真實身分。就曾有網友在社群留言追問：「嶔煌的另一半是日本人嗎？」，釣出本人親自揭曉答案：「不是喔，是台灣人」。而徐嶔煌11月登上《頭家來開講》節目也曾抖出不少另一半的資訊，他當時透露自己把「結不結婚的決定權」交給對方；而當被問到雙方的年齡差距時，徐嶔煌有些害羞並語帶保留地表示「我們差了十歲以上」。他還進一步透露，兩人剛認識時的真實關係，指出自己當時是外界熟知的政治評論家、財經專家且已撰寫過不少文章，而對方則是自己的讀者、粉絲。
原文出處：徐嶔煌「另一半」差超過10歲！鬆口真實身分「被問日本人嗎」回應了
