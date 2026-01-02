徐巧芯、黃國昌質疑「兩張A4紙就要1.25兆」擋軍購 黃暐瀚：實為6頁特別條例 不排審就沒法監督

中共軍機頻繁擾台、兩岸軍事緊張持續升溫，然而立法院藍白陣營卻多次聯手封殺行政院提出的1.25兆國防特別預算，批評這是「兩張A4空白紙的霸王條款」。國民黨立委徐巧芯質疑框架不明、民眾黨總召黃國昌則說「買什麼、何時交貨都不知道」。對此，政治評論員黃暐瀚今（2）日在節目中提出不同觀點，他詳解行政院6頁草案內容，並直言：「程序委員會不排案，就連刪預算的機會都沒有。」

徐巧芯質疑：1.25兆框架不明 簡直「霸王條款」

立委徐巧芯日前針對國防部提出強烈質疑。她對比2001年軍購案，認為當時台灣還有主動權知道要跟美軍「買什麼」，但現行的1.25兆特別預算，外界卻完全看不出框架。徐巧芯批評，特別條例僅7條就要拿走1.25兆，這幾乎是霸王條款與空白授權。

她進一步質疑，國防部在8月立院答詢時同意送出特別預算，但到了10月行政院長卓榮泰卻說他沒看過，然後總統賴清德突然提出來就要馬上通過，整個過程缺乏透明度。

「不要講細節，連框架是什麼、台灣之盾在哪，目前沒人知道！」徐巧芯主張，政府不應直接要求放行「兩張A4紙」，必須「先討論、再通過」才是負責任的表現。

黃國昌也質疑：買什麼、何時交貨都不知道

民眾黨立法院黨團總召黃國昌也持類似看法。他強調，「兩張A4紙就要1.25兆預算，買什麼東西、什麼時候交貨都不知道，直接放行將會對不起台灣人民」。

黃暐瀚：行政院已有6頁草案 羅列7大國防項目

針對「空白紙」的指控，黃暐瀚表示，「這怎麼會是空白？如果行政院送了空白的紙說『這是我們的提案』，然後立法院的議事處看到兩張空白，這個會變大新聞。如果真是空白，不是空白，而且不是兩張是六頁。」

行政院於2025年11月27日提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，共六頁內容。

黃暐瀚指出，行政院官網早在11月27日就已公開該特別條例草案，全文共6頁，並非傳聞中的「兩張空白紙」，「大家都可以上去下載」。

行政院官網公開該特別條例草案，其中第四條已明確列出七大國防增強方向。

他詳解草案內容，指出草案中最重要的是第四條跟第五條。第四條已明確列出七大國防增強方向，包括：

火炮系統 打擊飛彈 無人載具與反制系統 人工智慧（AI）應用 防空系統 反彈道飛彈系統 其他必要國防裝備

第五條則規定，這1.25兆是分8年編列的「最高上限」，並非一次性的放行。黃暐瀚強調，「代表什麼？代表你還是可以刪刪刪刪」，即使排案進入審查，後續仍有大量刪減空間。

草案中說明1.25兆已特別預算編列。

為何需要特別條例？突破年度預算限制

為何需要特別條例，黃暐瀚解釋，「因為他沒有辦法滿足每年的固定的軍事預算，他到不了，他會影響他的整個預算的編列，所以他要在我們預算法以外所以才要一個特別條例」。

他說明，特別條例就是法源，有了這個母法的法源之後，後面才能夠去編預算，分八年編1.25兆，然後再去跟美國買武器。「美國願不願意賣我們？他現在非常願意賣，連AIT處長都在說」。

科普立法程序：程序委員會是「比賽門票」 排案不等於放行

黃暐瀚進一步從立法流程分析，他解釋中華民國立委提案需15人連署，送程序委員會（每週二中午開會）排案後，才能進入一讀、付委（八大常設委員會）、二讀三讀等程序。他認為徐巧芯要求討論細節是正確的，但「地點」應在委員會審查階段。

他形容程序委員會排案只是取得「比賽門票」，強調「程序委員會不排的意思就是根本不讓你上場」。「你說我就是草上飛、我是新莊球場喬丹，但是你完全沒有出手比賽的機會，那你怎麼知道會幹嘛？」

黃暐瀚澄清，「程序委員會排了進到大院以後，他一讀了不代表這個法案過了、這個條例過了、這個預算過。沒有，還遠得很。後面還有二讀三讀還有委員會的審查」。

他反問，「怎麼會有所謂『兩張空白的A4紙』就要放行1.25兆？這離放行還有十萬八千里之遙。因為在後續的每個關卡你都可以刪跟減」。

舉例說明：2004年軍購案從6108億刪到4000億

黃暐瀚並舉2004年三項軍購案為例，當時預算從原提6108億，「一直擋到後來變成4000億，就是後面去刪」，證明即使程序委員會排案，後續委員會審查、二讀三讀仍有大量刪減空間。

他舉例說明，「比如說有人說愛國者飛彈為什麼還要再買三套？你可以刪掉。可是如果你不在程序委員會將它立案的話，它根本沒有辦法開始進行整個條例的修法過程」。

黃暐瀚認為，在野黨應讓預算進入審查流程，屆時立委可以針對徐巧芯關心的「軍人待遇」或「採購品項」進行強力質詢，甚至刪減、凍結預算，而非在門口就將其全面封殺。

回應「先討論再通過」：不排案根本無法討論

黃暐瀚表示，「我支持要排案。排進去之後，你再跟大家講說你裡面的這些東西我哪裡贊成哪裡不贊成」。他說，「你程序委員會不排，根本沒有辦法開始討論」。黃暐瀚強調，只有讓案子進入委員會審查，才能逐項討論七大採購項目中哪些該買、哪些不該買、數量是否合理等細節問題。

國防超越政黨輪替：2028換人做也需要軍購

黃暐瀚強調，國防建設不應只看當前執政黨，而要思考長遠。他提出一個問題，「2028年換韓國瑜、換盧秀燕上來當總統以後的中華民國台灣，我們到時候的國防能力會是如何？能不能維持繼續的民主？會不會有軍演？」

針對部分聽眾留言表示「馬前總統那八年根本都沒有這樣子的圍台軍演」，黃暐瀚回應，確實沒有圍台軍演，「那你說沒有任何軍演，人家有軍演，只是沒有在你面前軍演，沒有動嚇你，沒有圍台，沒有封鎖空海域，沒錯。但是朱日和基地還在演練衝進總統府殺掉總統」。

黃暐瀚指出，「中國大陸他在跟你很好的時候，他有放棄增強他的武力嗎？沒有。可是我們這邊在不管好或不好的時候，我們現在台灣出現了兩個：增強防衛能力要不要？出現兩種意見了」。

黃暐瀚坦言自己屬於「要增強防衛能力」的立場，「2028、520以後的台灣，我們該怎麼辦？要不要有F-16V？買了嘛。要不要到貨？當然要到貨啊。要不要有其他的海馬斯？要其他的這些武器這1.25兆要不要有？愛國者三型還要不要再買？」

黃暐瀚指出，即使有專家認為「已經九套了幹嘛買到12套」，但這些都應該進入立法院委員會討論，而不是在程序委員會就全盤否決。他認為，不論藍白綠誰執政，台灣都需要足夠的國防能力來保障民主與安全。

挺軍購是為了「當豪豬」：晚到總比不到好

黃暐瀚強調，他支持國防預算的初衷是希望台灣成為「豪豬」。他研究了豪豬的特性，「豪豬上面那個刺大概有這麼長，比我的這個筆來講還要接兩隻這麼長。然後也不是很硬，它是軟中帶硬還有一點彈性的。然後它那個刺上面是有很多倒勾的」。

黃暐瀚說明，「任何生物企圖攻擊豪豬，當它刺進去它的肉裡面以後，隨著肌肉的運動會越陷越深，最後可能會肌肉壞死，甚至會讓它的內臟出血等等無法進食。敢去咬豪豬最後的結果可能是你倒下」。老虎很少吃豪豬，因為「投資報酬率很低」，這就是嚇阻效果。

面對民眾對「軍購貨遲到」的不滿，黃暐瀚以「排隊買任天堂Wii」為喻，「那時候任天堂台灣還是一個曾奶奶在代理，到處哪裡買不到，有人講說排隊要半年才排到。那你要不要排？如果你想要、如果你非得在半年後你小孩子過生日或是聖誕節聖誕公公通通送給他，你還是會去排。可是要先交錢喔，要不要交？還是要交，還是要排，就是這個意思」。

黃暐瀚強調，「遲到總比不到好。你不下單永遠都不會到的。你下了單可能晚了三年晚了五年你很氣，但你不下單，你再等一百年也不會來」。他並以沙漠缺水為喻，「你走在沙漠沒有水的時候什麼東西你都喝了。平常你不會喝的，但沒有辦法的時候你就必須做出選擇」。

國防超越黨派：向在野黨喊話應讓預算進入實質審查

黃暐瀚在節目中多次強調，國防議題應該超越黨派政治。他表示，「今天已經講了好幾次，因為總預算年年編，總統四年就換一次。可是台灣的國防力量是必須要日積月累慢慢建立起來，跟誰當總統、哪一個黨執政是無關的」。

他警告，「如果你今天沒有辦法把我們的國防力量增強的時候，我們在兩岸互動的主動權，就會被大量的壓縮」。黃暐瀚認為，這次的軍購預算討論已經「超越彈劾、超越總預算」，因為這關係到台灣的長期安全。

他向在野黨喊話，監督政府是職責，但應讓預算進入實質審查，讓專業的討論在立法院委員會中發生，而非讓國防建設因政治僵局而裹足不前。