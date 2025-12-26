▲不只「芯向祖國」！徐巧芯再嗆苗博雅：36名死囚誰有冤案？（圖／中央社）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅近日發文感嘆「為冤案平反比殺人貪污更可惡」，列舉多位政治人物背景影射社會標準雙標，隨後與立委徐巧芯在 Threads 爆發激烈互嗆徐巧芯晚間再度開砲，質疑苗博雅護航鄭捷、逃避民意，並反問「妳是中華民國議員還是台灣國議員？」火藥味十足。

苗博雅日前表示，在台灣開車撞死人、有殺人前科或貪污的人從政，大家似乎都沒意見，反觀身家清白的人，救援死刑冤案卻被當殺人犯對待。徐巧芯隨即以「越苗越黑」諷刺苗博雅轉移焦點，苗博雅則在1小時內現身留言「芯向祖國」反擊。

徐巧芯晚間再度回擊，直指苗博雅是為了遮掩支持廢死不被大眾支持，才寫文章拖韓國瑜院長下水。徐巧芯質問，目前待執行的36名死刑犯中，究竟哪一個有冤案需要平反？她提及當年鄭捷隨機殺人案，痛批苗博雅曾發文護航鄭捷、批判羅瑩雪部長「用死囚的血暖民調」，徐巧芯怒轟：「這麼誇張的說法到現在等不到一句道歉。」

至於苗博雅嗆聲「芯向祖國」，徐巧芯強調自己一心一意向著中華民國，並點名某些民代宣誓時聲稱是中華民國立委，事後卻改口台灣國，反問苗博雅「妳心又向哪裡呢？」兩人隔空交火，引發網友圍觀。

