徐巧芯啞口無言！質詢徐佳青「這1事」被反將一軍

僑委會委員長徐佳青，今（12）日上午前往立法院外交及國防委員會報告業務概況並備詢，輪到藍委徐巧芯質詢時，她稱接獲舉報徐佳青在私人行程用公務機票出國等事情，但馬上被徐佳青反擊，使得徐巧芯當場啞口無言，相關畫面也隨之曝光。





徐巧芯今日上午質詢問徐佳青，根據8月底休假資料，對方在8月13日到8月20日這段休假時間，人在台灣嗎？徐佳青則回應，她休假時間不在台灣，而是出國，且機票自購，「因為知道下一個出差的點是什麼，所以就特別買那個點，幫國家省一筆錢」。

不過，徐巧芯追問，對方在8月21日至9月15日再次因公出國，這次是自費或公務機票？徐佳青則表示，因為她已經當地國，所以之後跑很多國，因此，每一國的機票就變成公務機票；同時，徐佳青解釋，過去歷任僑委會正副委員長通通是同樣模式，因為A活動到B活動之間只有2天左右空檔，來回飛耗掉的交通費會更高。

徐佳青也說，事實上自己本來就要飛那個點，就用自己的錢買機票，而自己不想讓有些不懂的同仁亂講，所以還特別交代同仁說，如果她一開始就請休假部分就全部自付，「這已經不是第一次了，我好幾次都這樣。我願意以私濟公」；她更說，擔任委員長不到3年期間，因公出國35次，總共378天，而休假核准時間只有11天，「也就是如果在這裡面，沒有請補休假，每一年要貢獻國家天數可能有3個月左右」。

只是，兩人因為請假、公務機票關係而吵起來，徐巧芯還稱「你知道多少人檢舉你這件事情嗎？」，徐佳青生氣地說，她不知道那些人腦袋有沒有搞清楚，如果她一開始請休假就自付機票，但如果她是公務行程出去，中間因為A到B需要銜接，所以她都會就地停留，「我就地停留哪有衍生機票問題？我還是在執行公務啊？」。

同時，徐佳青更說明，那幾天過去的委員長作法可能就排一天一個行程，然後就繼續領公務費用，「我是不願意這樣做，所以，我才跟同仁說我不要這樣搞，我就是要清清楚楚；這三天不是什麼大型活動要做的，我不要為了度過這三天，各排一個活動，我說我願意自己出錢，那三天住在那裡，我自己付旅館費用」。

因此，徐佳青也說，她的旅館費用是自己支付，而這個檢舉都是烏龍檢舉，「我都知道是誰檢舉的，同一個人，老是搞不清楚狀況」，但徐巧芯還稱，很多都是當地的僑胞，而有些人是徐巧芯自己認識的朋友。

徐佳青直接向徐巧芯大聲喊，「委員，本人不到3年的時間，我總共累積了228天，我總共休不到80天，委員你滿意嗎？」，徐巧芯聽聞愣一下則說，「很好啊，你就繼續這樣的」。

最後，徐佳青仍相當生氣地說，「我本來是童子軍的心情，不想講這些話的，你逼我講出來的」，當聽到徐巧芯講那句「那很好呀，讓妳有個澄清的機會」，徐佳青則強調，但不要有小人之心，她從來不這樣做的，「本人就是願意以私濟公」。

