徐巧芯喊彈劾賴清德是憲政底線 翁達瑞轟：不學無術！丑角當道是台灣社會悲哀

翁達瑞直言，在野黨通過彈劾總統提案，本身就是一場民主鬧劇。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院國民黨、民眾黨團26日挾著人數優勢，通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯指稱，「讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線」。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）直言，短短20個字，充分暴露徐巧芯對憲政體制的無知及不學無術。

「徐巧芯是個缺乏教養的人」，翁達瑞28日發文列舉，徐比中指、飆三字經、特權違停、議場穿睡衣、動口咬同僚等等，靠著特殊的選區結構當上立法委員，既然徐有民意支持就要尊重，但問題是，徐巧芯就是不務正業，例子不勝枚舉。

翁達瑞直言，在野黨通過彈劾總統提案，本身就是一場民主鬧劇，而徐巧芯不只在立院投贊成票，還在臉書發文合理化彈劾鬧劇，PO出標題為「不是政治鬥爭，是憲政底線，讓總統接受民意監督」的圖卡，他痛批，短短20個字，道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。

「總統要接受民意監督，機制是4年一次的大選，而非立法院的彈劾提案」，翁達瑞說明，彈劾總統只適用重大濫權，包括違反憲法規範，但賴總統是否違憲，不是國民黨立委說了算；若國民黨立委認為賴總統違憲，應該向司法院提起違憲聲請，等大法官判決賴總統違憲，國民黨立委才有彈劾賴總統的正當性。

翁達瑞痛批，國民黨提案彈劾賴總統就是政治鬥爭，但徐巧芯卻說不是，但對徐巧芯的說詞，他並不覺得奇怪，因為這就是她的教養，「徐巧芯廁身國會殿堂，其實就是丑角當道，也是民主制度的反諷，更是台灣社會的悲哀」。

