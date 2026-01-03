徐巧芯嗆黃暐瀚：不要無腦支持政府荒謬論述

▲資深媒體人黃暐瀚連日批藍白，不該在程序委員會就封殺提案。（圖／記者陳明安攝影）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德喊話藍白別再杯葛1.25兆國防預算，資深媒體人黃暐瀚也連日發文，批藍白在立院程序委員會，封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》不負責任，還舉例，如果是立法院長韓國瑜當總統，台灣一樣需要國防。國民黨立委徐巧芯留言反嗆，如果韓國瑜當總統，根本不提出這麼荒唐的條例內容，會把該編列的軍備盡可能的編入常規預算，特別預算則是看特殊品項另定之。

徐巧芯舉例，如果要額外採購無人機，可以制定《無人機戰力提升計畫採購特別條例》，要額外買海馬士，可以制定《機動火箭及飛彈發射系統採購特別條例》，分門別類，框列預算實際、項目清晰，如果國民黨的政府亂寫，立法院一樣會請他們重列「挺軍購不等於特別條例可以隨隨便便，它目前的狀況連進到大院做初步討論是否交付委員會審查都沒有資格，所以才要退回。」

廣告 廣告

徐巧芯說，行政院的特別條例可議之處，不在於台灣要買武器，而是它寫了一大堆有的沒的，讓1.25兆成為未來將規避監督的空白授權支票。例如寫了「台美共同研發及採購合作之相關設備、系統」，但基本上已經包山包海，只要任何要跟美國買的東西，就算要買台灣可以製作但美國賣很貴的子彈好了，也可以列在其中？這一點道理都沒有。

徐巧芯說，特別條例總是要有個特別之處，不是把應該編列在常規預算的內容動歪腦筋到不會被監督的特別預算，這是不對的。支持國防，不等於要無腦支持政府的所有荒謬論述。「也請您多多關心在中共軍演期間，辛苦但是因為行政院不願意依法行政執行《軍人待遇條例》而遲遲無法提升合理待遇的基層士兵。或許他們也想知道您的『國防戰力』是否包括他們。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

1.25兆國防預算五度遭封殺！黃暐瀚連發數文轟藍白 黃敏惠也按讚

賴清德批藍白擋國防預算 羅智強：快到立院報告！別再欠軍人薪水

拒軍人加薪！鍾佳濱扯「傭兵才看薪水」 徐巧芯嗆：又要功德台灣