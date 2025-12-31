徐巧芯回顧2025經歷 喊「芯向祖國」祝中華民國生日快樂

徐巧芯預祝元旦快樂，「芯向祖國，我敬愛的中華民國，明天生日快樂」。（翻攝自徐巧芯臉書）

迎接2026年到來，國民黨立委徐巧芯今（31日）晚間在社群回顧2025年的經歷，她提到面對大罷免的挑戰、推動軍人待遇條例等多項法案，以及質詢與協助基層軍人，表示明年將持續精進與發揚，同時，預祝新年快樂，「芯向祖國，我敬愛的中華民國，明天生日快樂」。

徐巧芯今晚在臉書發文回顧過去1年，指出上任滿1年後便面臨大罷免，從年初延續至7月26日，歷經各種挑戰，但在選民與團隊支持下，最終順利度過，她也分享，大罷免結束後與辦公室同事一起到捷克布拉格員工旅遊。

廣告 廣告

在法案推動方面，徐巧芯列舉2025推動軍人待遇條例、新增5天假、普發1萬元、提升警消所得替代率至80%、停砍公教人員年金，以及AI基本法和青年發展法等，且均已三讀通過，強調這些措施對軍、公、教、警、消、勞等群體都各有利多。

徐巧芯表示，在質詢與民眾服務方面，她關注海鯤號進度落後、軍購延宕、軍人身心調適假等議題，並協助基層軍人解決問題，她強調，未來將持續監督政府，成為軍人的後盾，並承諾明年將精進不足之處，繼續發揚好的部分，最後她預祝元旦快樂，「Happy New Year！芯向祖國，我敬愛的中華民國，明天生日快樂！」





更多《鏡新聞》報導

黃榮利聲稱「黨主席囑咐」準備選嘉義縣長 賴清德出面澄清

不出席總統府元旦升旗 黃國昌改赴新北迎接2026第一天

陳佩琪年度回顧「人生最tough」 曝官司背債破千萬、新年要找工作