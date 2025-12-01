徐巧芯大吃一驚！海軍參謀長：海鯤號錨機是「選配」

海鯤號潛艦被爆出海試時沒有安裝錨機，國民黨立委徐巧芯在立院質詢時，海軍參謀長邱俊榮回答，海鯤號安裝錨機是多元備便手段、沒有必要性，同時表示此次海試不需要很精準，海軍的回應令徐巧芯感到訝異。

海鯤號潛艦海試。(圖/台船)

立法院外交及國防委員會今（1）日邀請顧立雄進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」報告，並備質詢，海鯤號成為質詢焦點。針對徐巧芯詢問測試當天錨機是否損壞，海軍參謀長邱俊榮回應，錨機是原廠在整修，當初原廠在測試時，就發覺有些元件需要做必要更換。

徐巧芯質疑，為何不等調校完畢、準備好再出海？邱俊榮回答，潛艦在潛航時不會用這個錨，一般是用於航行狹窄水域或進出港時候，是一個多元備便手段。徐巧芯追問錨機是否有必要性，邱俊榮說：「並沒有必要性，因為有很多的條件。」

徐巧芯(圖左)質詢邱俊榮(圖右一)。(圖/中天新聞)

徐巧芯驚訝的問，海鯤號上沒有錨機也無所謂？邱俊榮澄清，有先決條件，主要動力跟備用動力系統是正常的，且當天高雄港有做全程戒護，也有替代方案，這是經過嚴密的評估。徐巧芯質疑海試是在碰運氣，邱俊榮則回覆，這是由專業團隊、台船、國外技協以及最終使用者—艦上官兵一起做的評估。

徐巧芯進一步問，是否國防部接受海鯤號服役後沒有錨機也可以出海？邱俊榮回應，艦艇有區分兩種狀況，一種是成軍服役、完整的服勤艦，錨機是重要的選項裝備，但是有替代方案。海鯤號則還在建造階段，而海試當天的替代方案就是主電力、舵機跟相關應變措施。

海鯤號海試均未安裝錨機。(圖/中央社)

徐巧芯再詢問，測試是否要講求數據正確？邱俊榮說，要看條件之下，因為這次海鯤號出去做的並不需要很精準，最主要是動力測試，主要測試的是高轉速測試。徐巧芯吃驚的質疑，海上測試不需要很精準？這個話在國會殿堂上也可以講得出來？全民聽到會覺得國防部的海上測試做的嚴謹？

徐巧芯繼續追問，今天有無錨機，對艦艇的整體重量有無影響？邱俊榮回答，影響非常低，船上會做自己的平衡跟配重，配重沒有影響、平衡也沒有，重心跟浮心計算的差異並不大，都會做統一考量。

徐巧芯則強調，大家都希望測試數據跟最終的結果一樣，少了錨機先不說安全性問題，軍方有沒有拿人的生命當一回事，艦上人員心裡有數。不管是艦艇重量、配重、重心、浮心計算數據，海軍說影響微乎其微，但就是有影響。

徐巧芯表示，希望海鯤號就是造好而且安全、是很好的潛艦，所有測試應該用高標準、高規格，結果你說只要技協、專業團隊認為沒問題就出海，反正旁邊有兵力戒護等。她指出，台船的說法，國防部不一定要買單，而是應該要監督台船萬無一失。

