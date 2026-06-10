徐巧芯大姑丈夫傳「緊急送醫」！父聲請停止審判 律師曝精神狀況不佳

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記者楊佩琪／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻劉向婕、杜秉澄等人被控替詐騙集團洗錢案，二審高等法院10日開庭，一審被判刑15年的杜秉澄，並未到庭，而是由父親及律師遞狀向法院聲請停止審判，理由是杜秉澄出現身心狀況嚴重不佳的情形，曾無故在路上攻擊路人，9日且緊急送醫治療。

庭訊時，杜秉澄的委任律師表示，杜男交保後的精神狀況便相當不穩定，日前曾在台南的醫院住過一段時間，但出院後狀況仍未改善，在路上隨機攻擊路人，也攻擊過自己的父親。9日因情況再度惡化，已緊急送醫，因此聲請進行精神鑑定及暫停審判。

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至於案情，律師表示，杜秉澄雖認洗錢罪，但私下又說並不知道與他接頭的對方是詐騙集團成員，希望洗錢罪部分的構成要件，法官能再行審酌。

不過對於律師的說法，有到庭旁聽的被害人痛批根本裝瘋賣傻，先前行調解時，杜秉澄都很正常，承諾賠償20萬元，現在突然說要精神鑑定，如果真要鑑定，希望法院交由公立醫院進行。

杜秉澄被控設立洗錢水房，接受詐騙集團綽號「小老虎」的成員指揮。之後吸收妻子劉向婕、友人林于倫、助理吳沂珊加入，替詐騙集團以虛擬貨幣轉換新台幣假交易真洗錢，得逞共2289萬餘元。一審台北地方法院依操縱、指揮犯罪組織及加重詐欺等52罪，判處杜秉澄應執行15年有期徒刑。2025年12月5日，高等法院裁定杜秉澄夫妻各100萬元、80萬元交保。

日前開庭杜秉澄在庭後接受媒體採訪時，大爆對徐巧芯的不滿，痛批徐巧芯當上立委後就與他如此切割，也批妻子劉向婕交保時，不理會當時籌不出錢交保的他，之後還寄離婚協議、欠款條，根本也是要切割他。

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