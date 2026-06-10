徐巧芯大姑丈夫又被起訴 杜秉澄涉800萬成立公司驗資不實

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記者楊佩琪／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑丈杜秉澄因被控替詐騙集團洗錢案，一審被判刑15年，案件進入二審高等法院審理中。不過也因為此案，檢調發現杜秉澄與同樣因洗錢案被判刑的友人林于倫曾成立「漢澄稀土」公司，並匯入800萬股款，公司於2021年10月25日登記設立，杜秉澄卻於同年月21日起至同年11月9日，自公司帳戶匯出799萬餘元，涉驗資不實，台北地檢署偵辦後，依違反公司法起訴。

杜秉澄、林于倫另被律師游光德告發涉嫌詐欺，質疑杜秉澄等人成立公司是為了替詐騙集團洗錢，北檢偵辦後認為事證不足，此部分給予不起訴處分。

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根據起訴，杜秉澄於2021年10月間，自妻子劉向婕和自己的帳戶，分別匯款共800萬，作為籌備成立「漢澄稀土」公司的股款，並委託會計師出具查核報告，同年10月25日，向台北市政府申請設立。

不過檢調偵辦洗錢案時發現，漢澄公司申請設立後，杜秉澄便陸續將公司帳戶內的款項提領出來，共提領799萬4985元，涉嫌驗資不實。

另律師游光德告發杜秉澄、林于倫2人涉嫌詐欺，因2人曾於2023年間找上他，表示欲收購一「大石」公司，相關程序等交由他承辦，並約定利潤分配。但游男懷疑杜秉澄等人成立新公司，是為了替詐團以購買虛擬貨幣方式洗錢。

不過經北檢偵辦後，認為僅以游男單方指述，未有具體實證，且因杜、林人當時尚未參與詐欺犯罪，未有詐騙款匯入公司帳戶，因此罪證不足，給予杜、林2人不起訴處分。

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