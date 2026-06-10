徐巧芯大姑丈夫涉驗資不實 北檢依違反公司法起訴

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（中央社記者林長順台北10日電）立委徐巧芯大姑的丈夫杜秉澄於110年間成立漢澄稀土公司，將資金800萬元轉帳至公司帳戶，在完成登記申請後，自帳戶轉出799萬餘元，涉驗資不實，北檢今天依違反公司法等罪起訴杜秉澄。

檢方指出，杜秉澄於民國110年成立漢澄稀土材料股份有限公司，於民國110年10月20日合計轉帳新台幣800萬元到公司的銀行帳戶，充當繳納股款，再委託會計師出具漢澄稀土公司的資本額查核報告書，表明公司股款已收足。

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檢方表示，杜秉澄於110年10月25日向台北市政府申請公司設立登記，使承辦公務員經形式審查後，誤信漢澄稀土公司的股東股款已收足，當天核准漢澄稀土公司的設立登記申請。杜秉澄於完成公司法第7條所定經會計師查核簽證資本額的程序後，隨後自公司帳戶轉出合計799萬4985元。

北檢今天偵查終結，依違反公司法、商業會計法、刑法偽造文書等罪起訴杜秉澄。（編輯：張銘坤）1150610