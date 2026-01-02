徐巧芯大姑丈夫百萬籌不出！ 杜秉澄改以50萬「現金＋人保」重獲自由

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦，因以虛擬貨幣為詐騙集團洗錢2289萬元，被台北地院重判10年與15年，高等法院於去（2025）年12月5日開庭後，裁定兩人可以交保。

劉向婕去年籌到80萬元成功交保，但羈押21個月的杜秉澄，籌不出交保所需的100萬元，僅籌到50萬元保釋金，最終法官同意改用50萬元保釋金，加上50萬元人保方式辦理，今（2）日下午杜秉澄終於完成交保手續，走出法院。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

「共諜」差點進北市府？蔣萬安秒駁：完全沒這回事

為推動人工生殖法修法 柯文哲赴立院拜會朝野各黨：盼儘速推進

和韓國瑜升旗自拍被誇「像白雪公主」 鄭麗文喊：我會樂一整年