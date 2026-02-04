徐巧芯大姑丈杜秉澄穿西裝出庭卻沒錢賠 劉向婕願一次賠苦主

【記者張欽/台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦被控籌組詐騙集團後端水房，以虛擬貨幣為詐團洗錢2289萬元，一審去年依《組織犯罪條例》、加重詐欺等52罪重判杜15年、劉女10年徒刑，全案上訴二審後，高院去年12月5日裁定杜男、劉女各100萬元、80萬元交保，劉女先獲母親辦保，杜男遲1個月才獲人保並降保至50萬元後重獲自由，高院今再開庭，杜穿西裝、劉女穿套裝出庭，杜自認也是受害者，沒錢賠償，因此與今天出庭的被害人調解失敗。

不過，被害人今天也沒白來，劉向婕與另名被告林于倫則願意在3個月內一次清償今天出庭的被害人被害金額的1/4，同案被告吳沂珊因認罪且願意賠償，被害人感受她的誠意，因此被害人同意她賠償被害金額的1/100。據了解，今天出庭的被害人總被害金額約170萬元。

今天一早開庭，因有10多名被害人出庭，法官先安排被害人與杜秉澄、劉向婕、林宜倫調解，杜秉澄當庭表示，當初岳母給他2千萬（投資），自己也被騙4千萬，沒人可以理解自己也是被害人，他可以全部被害人解，也可以去關15年，交保時沒有人救他，在裡面(羈押)也沒人理他，被羈押2年是冤獄，現在跟爸爸住在工廠。此時，一位女性被害人突然出聲說，「講結論就好」。

杜秉澄的律師也說，杜能交保是有人保，他現在的家庭狀況很糟，一毛錢都拿不出來，就算今天簽了調解也會是芭樂票，給不出來就會賴帳，這樣刑度就會變高，身為律師不要公親變事主，被害人如果要簽，之後杜秉澄拿出不錢，就不能再反過來再咬杜秉澄。

劉向婕與林于倫則願意各賠償被害人被害金額的1/4，並承諾會在3個月內也就是5月前一次清償完畢。至於吳沂珊，一位被害人表示，因為吳女認罪且展現誠意要賠償，其他被害人也都知道她的處境不好，蠻可憐的，因此與她私下和解，同意吳女只要支付被害金額1/100即可。

杜秉澄、劉向婕於2023年就曾捲入詐欺案，當時因證據不足獲不起訴，因劉女名下的京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶被列為警示帳戶而無法使用，夫妻倆於是借用劉女高中同學林于倫的東霖公關公司帳戶，繼續幫客戶買賣虛擬貨幣。

檢方起訴指出，杜秉澄接受詐團高層「小老虎」等成員指揮，於2023年1月間籌組水房，並與劉向婕找來高中學妹吳沂珊、劉女高中同學林于倫加入，由林于倫提供其東霖公關顧問公司帳戶作為水房洗錢帳戶，劉、林、吳3人則以現金提領、跨行轉匯將台幣換為虛擬貨幣，回存到前端水房指定的電子錢包，營造虛擬幣交易假象，認定杜、劉夫妻每天洗錢獲取總金額3%不法利益、林女獲1%不法利益，吳女每月領3萬元薪水，4人共幫詐團洗錢2701萬6000元。

劉向婕否認被控詐欺等犯行，強調曾被丈夫持利器恐嚇，夫妻早已分居多時，她甚至為此申請保護令；此外，她也從未與詐騙集團聯絡過，不清楚丈夫當時對外接洽情況。杜秉澄雖坦承部分犯行，但堅稱自己只是被詐騙集團操控的小幣商，他也不是詐團，還在法庭中驚爆徐巧芯涉及潛艦弊案、收受回扣賄賂以及內線交易等情事。

吳沂珊則當庭認罪，坦承是照劉向婕指示辦事；林于倫則指出，因與劉向婕有交情，才將公司帳戶借給杜秉澄使用，連酬勞都沒拿到，帳戶就被列為警示帳戶，自己根本無利可圖。台北地院一審認定杜秉澄等人幫詐團洗錢2289萬元，去年1月依操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財等52罪，判杜秉澄15年、劉向婕10年徒刑，林于倫、吳沂珊各依加重詐欺取財罪共53罪，分別判刑8年、6年，全案正由高院審理中。

劉向婕今天到高院出庭，她同意3個月內一次賠償被害人被害金額1/4。讀者提供

