徐巧芯大姑交保！婆婆拉行李箱現身辦保 剩杜秉澄沒人繳錢還押看守所

記者楊佩琪／台北報導

徐巧芯的婆婆拉著行李箱，現身高等法院幫女兒，徐巧芯的大姑劉向婕辦保。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑夫杜秉澄被控替詐騙集團洗錢，金額高達2289萬餘元，一審各被判刑10年、15年。羈押中的劉向婕夫妻向高等法院聲請具保停押，高院5日裁准各以80萬元、100萬元交保。夫妻倆當日無法交保因此暫時還押看守所，8日徐巧芯的婆婆拉著一大行李箱現身高院，替劉向婕辦保，收押21個月，終於可以回家，但杜秉澄遲遲等不到人來辦保，下午5點還押看守所。

全案目前正在高等法院審理中，日前劉向婕、杜秉澄聲請具保停押，高等法院5日裁定杜秉澄100萬元交保，劉向婕80萬元，皆限制出境、出海、住居，需接受科技監控配戴電子腳鐶。

根據起訴，杜秉澄受詐騙集團綽號「小老虎」的成員指揮，自2023年1月起，設立洗錢水房，招募女助理吳沂珊、妻子劉向婕、友人林于倫加入。同年8月間，詐騙集團陸續自53名被害人詐得財物後，款項由綽號「黃金」的成員操縱前端水房，杜秉澄負責後端，再由「小老虎」以虛擬貨幣經由後端水房轉入前端，製造單純虛擬貨幣與新台幣轉換的假象，得逞共2289萬元。

一審台北地方法院依操縱、指揮犯罪組織及加重詐欺等52罪，判處杜秉澄應執行15年有期徒刑。劉向婕犯指揮犯罪組織、加重詐欺取財等共52罪，應執行有期徒刑10年。林于倫、吳沂珊則各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。

