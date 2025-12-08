徐巧芯大姑劉向婕交保！ 展笑容步出法院

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、姑丈杜秉澄，因虛擬貨幣協助詐團洗錢，一審被判刑10年跟15年，案件上訴後兩人聲請具保停押，但今（8）只有劉向婕成功籌到80萬保釋金交保，步出法院時還露出一絲笑容。

劉向婕夫妻成立後端水房，以虛擬貨幣協助詐團洗錢，造成53人受害，犯罪所得2289萬元，台北地方法院一審判杜秉澄15年有期徒刑、劉向婕10年有期徒刑。

案經上訴，兩人聲請具保停押，高等法院5號裁定杜秉澄100萬交保，劉向婕80萬交保限制出境，劉向婕今日終於籌到80萬成功交保，杜秉澄覓保無著繼續還押。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

