徐巧芯大姑劉向婕切割尪杜秉澄 3度鞠躬道歉喊：各人造業各人擔

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄被控籌組詐騙集團後端水房，以虛擬貨幣為詐團洗錢2289萬元，一審判杜男、劉女各15年、10年徒刑。杜秉澄4日赴台灣高等法院開庭時批評徐巧芯「沒道德」，稱其繼續在台灣政壇是「災難」，劉向婕今（5）日在律師陪同下現身三度鞠躬道歉，並與丈夫切割，強調杜所言絕非事實，「各人造業各人擔」。

徐巧芯大姑劉向婕。（圖／中天新聞）

劉向婕今日發表聲明指出，她與杜秉澄所涉司法案件造成司法與社會資源浪費，還有對於本案的受害者，她在此鄭重道歉。她特別針對杜秉澄無端指控徐巧芯部分表示，因與事實不符，就此特向徐巧芯與其親友致上最深的歉意。劉向婕透露，她目前正與杜秉澄辦理離婚事宜。

劉向婕表示，對於杜秉澄陳述所謂徐巧芯委員諸多事項，與事實不符。就她所知，徐巧芯從無施壓她與杜秉澄，杜秉澄所言不明就理，其目的為何她不明白。她強調「各人造業各人擔」，大家都已經是成年人了，她所犯錯誤，她坦然面對司法判決與社會公評。

劉向婕痛批，杜秉澄一再以徐巧芯為餌，幾度透過新聞媒體放話，其目的就是將不相干的人拖入泥沼、混淆視聽，模糊、淡化自身案件責任，她絕對不能苟同。她呼籲杜秉澄積極面對司法審判，要理性面對、賠償談和解的受害人，切勿節外生枝。

劉向婕3度鞠躬道歉。（圖／中天新聞）

劉向婕澄清，杜秉澄所稱徐巧芯切割等事絕對不是真的。她說明，她與杜秉澄遭羈押近兩年的時間，被羈押之後所有手機通訊被切斷，何來委員切割他之說？她指出，遭羈押禁見處分直至高等法院審理庭獲得交保，期間僅能由律師律見，律見當下看守所內有所方人員，所討論者亦僅限與案件有關事項，此為羈押禁見下必然結果，律師無法與本人討論與本案無關事項，遑論所謂徐巧芯切割一事。

劉向婕進一步說明，她與杜秉澄所使用手機均遭查扣在案，如今雖獲交保，她所用手機亦遭科技監控，如何與不相干之人討論本案或衍生爭議？她強調，杜秉澄所述不符前述羈押情況與現今科技監控，與事實不符。針對杜秉澄未能積極和解、誠摯面對司法爭議，她深感遺憾，呼籲杜秉澄理性面對，使本案審理法官感受到他確實有悔改之意，方能爭取自身司法相關權益。

劉向婕和律師。（圖／中天新聞）

劉向婕哽咽表示，她要向家人，尤其是自己的父親道歉。她說因為誤信杜秉澄的話語，讓父母借出2000萬元資金給杜，但現在也要不回來，她覺得很對不起父母。她說父親已經將近70歲了，依然在工作來支付她可能的費用，她在此誠摯地向家人，尤其是父親道歉。

