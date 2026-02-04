徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢 與4名被害人和解成立

（中央社記者劉世怡台北4日電）立委徐巧芯大姑劉向婕，與丈夫杜秉澄等人涉洗錢，高院今天開調解庭，4名被害人同意以損失金額6成、共69.6萬元與劉向婕等人和解，剩餘4成僅向杜秉澄求償。杜秉澄稱現無錢努力籌款。

杜秉澄庭後接受媒體聯訪時說，他感到非常受傷，從未要求徐巧芯幫助，但認為徐巧芯也不該傷害、欺負，甚至切割仍是家人的他，還曾提及「跟老公離婚」。他表示，過去爆料徐巧芯多起事件，現在已不敢再講，他得保命，希望徐巧芯能放過他。

廣告 廣告

杜秉澄解釋，他與妻子劉向婕的婚姻出現問題，曾收到離婚協議書及欠款條，原因是岳母曾資助公司資金，但他遭投資詐騙，損失更多錢。他當時並未簽署離婚協議，若當初簽了，今天這起案件，也不會影響到徐巧芯。

至於今天未能與被害人達成和解的原因，杜秉澄表示，他交保出來才1個月，原本打算將父親及爺爺的不動產等變現，再與被害人和解，但因羈押時間太久，而今不動產都沒了，他現在經濟比較困難，下次開庭為4月1日，他會在開庭前努力籌款。

台灣高等法院今天和解結果為，被告劉向婕、吳沂珊、林于倫等3人，與4名被害人和解成立，須支付被害人損失金額的6成，共新台幣69萬6526元。

根據一審判決，杜秉澄受即時通訊軟體Telegram暱稱「小老虎」的詐欺集團上層成員指揮，於民國112年1月起籌組詐欺集團後端水房，先後招募吳沂珊、劉向婕，並與劉向婕共同招募林于倫，由杜秉澄操縱、指揮，劉向婕依杜秉澄指示指揮後端水房成員。

一審認為，杜秉澄、劉向婕、林于倫、吳沂珊與詐欺集團成員於112年7月間謀議，分由詐欺集團成員於同年8月7日起陸續對本案53名被害人實行詐術，將詐得的款項經由在Telegram暱稱「黃金（阿拉伯語）」操縱的前端水房、杜秉澄操縱的後端水房交回詐欺集團上層。

同時，「小老虎」將泰達幣經由後端水房轉入前端水房，以此形成前端水房、後端水房及本案詐欺集團上層僅為虛擬資產與新台幣間交換的外觀，以此保有詐欺取財犯罪所得進而洗錢合計新台幣2289萬元。

一審法院就涉助詐團洗錢案，認定杜秉澄涉犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕涉犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年。

案經上訴，二審台灣高等法院審理期間，杜秉澄、劉向婕聲請具保停止羈押，合議庭裁定杜秉澄100萬元交保、劉向婕80萬元交保，均電子監控。劉向婕及杜秉澄先後辦保完成。（編輯：李錫璋）1150204