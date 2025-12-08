社會中心／王毓珺、嚴凱 台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，跟丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團洗錢，一審被重判10年跟15年，遭羈押21個月後，高院在5號下午裁定兩人交保，今天（8號）下午，劉向婕的媽媽帶著現金，從屏東北上辦保，但卻沒想救女婿，徐巧芯更直言，詐騙應該受到最嚴厲的懲處，自己支持鞭刑。

身穿灰色外套，綁著馬尾、帶著眼鏡，國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，因為遭指控成立後端水房，以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢，被關押21個月後，終於重新獲得有限度的自由。

記者vs.徐巧芯大姑劉向婕：「是徐巧芯叫你們認罪的嗎，會不會覺得很委屈，攝影朋友辛苦囉，謝謝你們喔，小心喔。」

徐巧芯大姑劉向婕羈押21個月交保 姑丈杜秉澄籌嘸錢還押（圖／民視新聞）5號下午高院裁定，杜秉澄跟劉向捷，分別以100萬元跟80萬元交保，限制住居、出境出海8個月，還要配戴電子腳鐐，隔了3天，8號下午，劉向婕的媽媽，帶著80萬現金，從屏東北上，幫愛女辦保，但卻沒打算救女婿。

回顧整起案件，兩人因為洗錢等52項罪嫌，一審分別被重判10年跟15年有期徒刑，但是不服繼續上訴，杜秉澄還在8月的準備程序庭時，突然失控怒吼，是徐巧芯要他認罪，當時徐巧芯大動作切割，如今更直言，詐騙應該受到最嚴厲的懲處，希望加重刑罰，還給受害者公道，甚至支持鞭刑。

只不過8號一整天，都沒有親友來幫杜秉澄辦保，他也被還押看守所。

徐巧芯大姑劉向婕羈押21個月交保 姑丈杜秉澄籌嘸錢還押（圖／民視新聞）非本案律師包盛顥：「被告如果沒有資力負擔保釋金額，實務上法院，可能會變更裁定降低保釋金，或是由被告以外的人辦理交保，然而如果法院認為，被告仍然有羈押的必要，也有可能能變更交保裁定，改為繼續羈押。」

杜秉澄過去說自己是冤獄，交保後會跟大家說清楚，因此接下來，他究竟能重獲自由，還是要繼續被羈押，外界也相當關注。

