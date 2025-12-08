徐巧芯大姑劉向婕羈押21月80萬交保 杜秉澄籌不到100萬還押

立委徐巧芯的大姑劉向婕涉詐團洗錢，一審被判10年，她被羈押21月後，高院裁定她以80萬交保、戴電子腳環防逃，今下午劉女辦好交保步出高院，神情嚴肅未受訪。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢2289萬多元，台北地院依洗錢、組織犯罪等，將劉女、杜男分別判刑10年、15年，上訴後，高等法院5日裁定，被羈押長達21個月的杜男、劉女2人，各以100萬、80萬交保，並配戴電子腳環，限制出境、出海、住居以防逃；劉女今下午在媽媽準備80萬元、替她辦好交保手續，戴上電子腳環後，步出高院，趕搭高鐵南下返家。

至於杜秉澄因還籌不到100萬元交保金，雖提解他到高院候保室，今下午5時將還押台北看守所。至於杜曾稱「我是不折不扣的冤獄」，並嗆聲「徐巧芯叫我認罪」、「我交保後再向大家說清楚」，是否屬實？隨著杜被還押，尚無下文。

今下午3時55分，終於獲具保釋放的劉向婕在媽媽陪同下步出高院，媒體詢問她「被羈押21月感想」、「認罪嗎？」均不回應。

台北地檢署指控，36歲杜秉澄招募友人林于倫提供名下東霖公關顧問公司帳戶，作為其水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗出贓款。

檢方認定，杜、劉夫妻檔從中獲取3%利益、林于倫抽1%，吳沂珊領月薪3萬元，杜、劉等人共為詐團洗錢2289萬餘元，遭詐騙的被害人多達167人，其中已有53人報案提告。

台北地院今年1月20日依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等，將劉女、杜男分別重判10年、15年，林于倫8年、吳沂珊6年，可上訴；北院並認定，杜、劉夫婦有勾串共犯或證人行為，裁定2人均延長羈押禁見2個月。上訴後，高院裁定杜等2人續押。

高院8月7日召開準備程序庭，並提訊杜男、劉女出庭審理，庭畢，杜還押途中，突然停下腳步對媒體大叫「徐巧芯叫我認罪」，引起一陣騷動。

徐巧芯隨後回應媒體稱，沒和杜聯絡過，「有病要看醫生」，希望法官重判，不要輕易放過一個詐騙集團相關人。

涉替詐團洗錢的杜秉澄今(8)日因籌不出100萬交保金，被高院還押。(記者楊國文攝)

