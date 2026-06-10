徐巧芯大姑夫傳住院！ 律師上午聲請鑑定拚停審 杜秉澄下午「脆」開地圖砲

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杜秉澄曾轟徐巧芯當選立委就切割他，痛罵「毋加郎」（指廢渣、爛人）。資料照。侯柏青攝



國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕涉當詐團水房，一審分別被重判。高院今（6/10）日開庭，杜秉澄傳昨晚緊急就醫告假，委任律師聲請精神鑑定確認就審能力並聲請停審。杜打官司狀況百出，於看守所羈押時爆出「頭埋馬桶」等自殘消息，日前交保後因攻擊父親及路人住院治療兩周，今早甫缺席審判，下午竟卻在脆（Threads）上開地圖砲，左轟徐巧芯，右罵律師群，還指自己的委任律師是「劉家請的」。

杜秉澄羈押時狀況不斷，曾兩度撞馬桶、拒服藥遭強制上銬。資料照。廖瑞祥攝

本報獨家直擊「神鬼律師」游光德，游出庭交出杜秉澄上游身分後，目前落跑遭通緝。資料照。侯柏青攝

北院認定，杜秉澄受Telegram暱稱「小老虎」的指揮，從2023年1月起籌組詐團水房，先後招募學妹吳沂珊及妻子劉向婕，並和劉共同招募友人林于倫入團。由暱稱「黃金（阿拉伯語）」操縱前端水房，杜秉澄操縱後端水房，「小老虎」將泰達幣從後端轉入前端，製造虛擬貨幣交易外觀，至少洗走2700萬元，共53人受害。

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杜秉澄屢屢將矛頭對準藍委徐巧芯，兩人目前對簿公堂。資料照。李政龍攝

一審於去（2025）年1月20日分別重判杜15年、劉10年，全案上訴二審纏訟，在押的杜秉澄出庭時數次大罵「徐巧芯叫我認罪」、「被冤獄」，又罵徐巧芯「王八蛋憑什麼重判我？」而他在看守所也狀況百出，曾面對牆壁「自言自語」，又將頭埋入馬桶疑「自殘」，另拒絕吃藥、拒繳藥物，北所緊急上銬並兩度呈報合議庭。徐巧芯屢屢切割，堅稱和杜秉澄不熟且「不是家人」。

隨後合議庭准杜秉承50萬交保，他開脆帳號頻頻罵徐巧芯，到高院出庭時也砲轟徐巧芯「政壇災難」，其妻劉向婕被迫緊急出面道歉，同時對外證實，在羈押前就想離婚，目前正在打離婚訴訟。

劉向婕擬聲明，為杜秉澄言論道歉。資料照。侯柏青攝。

杜秉澄罵徐巧芯「政壇災難」，其妻劉向婕鞠躬道歉，證實已訴請離婚。資料照。侯柏青攝。

高院今日再度開庭，杜秉澄請假未到，其辯護律師表示，他的精神不穩，日前才到台南的醫院就診並住院14天，但出院後情況未好轉，甚至一度攻擊父親和路人，昨（6/9）日凌晨已緊急送醫。律師請求法院將杜秉澄送鑑定，確認杜秉澄是否還適合就審，同時聲請暫時停止審判。被害人則質疑他是否「裝瘋賣傻」。

不過，杜秉澄未出庭，但稍早卻在脆發文，左轟徐巧芯右開撕律師群。

杜秉澄發文全文

巧芯我先禮後兵了，這是第一槍

我杜秉澄的律師，我爸爸與我都不認識，我一審被晾了一年沒有律師

後來二審的律師是劉家請的

徐巧芯知情，且對於我被交保很不滿！（對話圖片有）

而一審時候林老師的律師也是劉家請來扛罪的

劉向婕：楊尚訊律師

杜秉澄：林拔群律師

林老師：太子集團御用律師張秉鈞

楊和林他們是好朋友。

二審時我的律師本來是請彭副市長的李岳洋律師，劉家趁我在被羈押時，騙我我爸爸去高雄見面簽約換掉

徐巧芯給妳台階下還一直欺負我們家，我及我們宗族都對你很火大，歡迎你來台南我們宗祠解釋解釋

以上可請最帥法扶律師李育碩作證，他走之前跟我說了一句話：現在放棄還太早。

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