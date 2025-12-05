徐巧芯大姑夫妻幫詐團洗錢2289萬 二審高院裁定各100萬、80萬交保

記者楊佩琪／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕和丈夫杜秉澄，被控幫詐騙集團洗錢，金額2289萬餘元，一審各被判刑10年、15年有期徒刑，全案正在二審高等法院審理中。高院5日開庭，夫妻倆聲請具保停押，法官裁定杜秉澄、劉向婕各100萬、80萬交保，限制出境、出海、住居，需接受科技監控配戴電子腳鐶。不過由於2人確定無法今日辦保，因此先行還押看守所。

杜秉澄受詐騙集團TG綽號「小老虎」的上游成員指揮，自2023年1月起，籌組詐騙集團後端水房，先後招募女子吳沂珊擔任助理及妻子劉向婕加入，並與劉向婕共同招募友人林于倫。工作分配由杜秉澄負責指揮，劉向婕依杜男指示，指揮後端水房成員。

同年7月間，杜秉澄、劉向婕、林于倫、吳沂珊和詐騙集團謀議，由詐騙集團成員於同8月7日起，陸續對53名被害人施以詐術後，將詐騙所得之款項，經由TG暱稱「黃金（阿拉伯語）」人士操縱的前端水房、杜秉澄操縱的後端水房交回詐騙集團上層，同時由「小老虎」將虛擬貨幣泰達幣經由後端水房轉入前端水房，塑造上下游僅有虛擬資產與新台幣交換的表象，以此保有犯罪所得進而洗錢共2289萬元。

一審台北地方法院依操縱、指揮犯罪組織及加重詐欺等52罪，判處杜秉澄應執行15年有期徒刑。劉向婕犯指揮犯罪組織、加重詐欺取財等共52罪，應執行有期徒刑10年。林于倫、吳沂珊則各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年。

