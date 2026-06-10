徐巧芯大姑夫婦洗錢案 杜秉澄因病聲請停審

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（中央社記者劉世怡台北10日電）立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄等人涉洗錢，高院今天開庭，劉女表示接受調解的被害人均已賠償完成。杜男未到庭，律師說，杜男精神狀況不佳，近期頻住院，聲請停止審判。

二審台灣高等法院今天開庭，杜秉澄的律師表示，杜男因病已住院14天，出院後病況未改善，曾攻擊路人以及父親，昨天深夜再度送醫急診，目前住院治療中，認為杜男可能已喪失受審能力，聲請停止審判，建請法院安排精神鑑定。

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針對杜秉澄聲請停止審判，公訴檢察官建請法院考量有無羈押必要；法官表示，杜秉澄交保後狀況頻傳，將先行安排精神鑑定。

另一方面，劉向婕與律師庭訊後受訪表示，2月間調解庭，有與多名被害人達成調解，相關款項已賠償完成。

被媒體問到與杜秉澄婚姻狀況，劉向婕表示，已訴請離婚，案件在屏東地院審理中，之前開過一次庭，但杜秉澄並未出庭。

根據一審台北地方法院判決，杜秉澄受即時通訊軟體Telegram暱稱「小老虎」的詐欺集團上層成員指揮，於民國112年1月起籌組詐欺集團後端水房，先後招募吳沂珊、劉向婕，並與劉向婕共同招募林于倫，由杜秉澄操縱、指揮，劉向婕依杜秉澄指示指揮後端水房成員。

一審認為，杜秉澄、劉向婕、林于倫、吳沂珊與詐欺集團成員於112年7月間謀議，分由詐欺集團成員於同年8月7日起陸續對本案53名被害人實行詐術，將詐得的款項經由在Telegram暱稱「黃金（阿拉伯語）」操縱的前端水房、杜秉澄操縱的後端水房交回詐欺集團上層。

同時，「小老虎」將泰達幣經由後端水房轉入前端水房，以此形成前端水房、後端水房及本案詐欺集團上層僅為虛擬資產與新台幣間交換的外觀，以此保有詐欺取財犯罪所得進而洗錢合計新台幣2289萬元。

一審就涉助詐團洗錢案，認定杜秉澄犯操縱、指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑15年；劉向婕犯指揮犯罪組織罪、加重詐欺取財罪共52罪，應執行有期徒刑10年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，杜秉澄、劉向婕聲請具保停止羈押，合議庭裁定杜秉澄100萬元交保、劉向婕80萬元交保，均電子監控。（編輯：蕭博文）1150610