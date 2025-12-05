徐巧芯大姑夫婦自由了！杜秉澄、劉向婕當詐團水房押21個月 高院裁定交保、戴電子腳環

徐巧芯大姑夫杜秉澄今天獲准交保並戴電子腳環。侯柏青攝。



國民黨立委徐巧芯大姑杜秉澄、劉向婕夫婦涉當詐團水房，一審分別重判15年、10年，全案上訴高院審理。兩人聲請具保停押，合議庭今天下午當庭裁定杜秉澄交保100萬元、劉向婕80萬元及限制住居，另寄出重重限制，除命限制出境出海8月，另須配戴電子腳環、每周三赴派出所報到及每周一、五用個案手機向科控中心報到。兩人最快周一才能完成交保，檢方將研究是否抗告。

而合議庭今天當庭裁定交保，兩人家屬確定今天來不及完成辦保，合議庭諭知兩人暫時還押台北看守所。杜秉澄還押時，記者問他「交保心情如何？」、「有話要跟徐巧芯講嗎？」他均不發一語。劉向婕則對記者的問題冷漠以對。

調查指出，杜秉澄受Telegram暱稱「小老虎」的指揮，從2023年1月起籌組詐團後端水房，先後招募學妹吳沂珊及妻子劉向婕加入，杜秉澄並和劉向婕共同招募劉的摯友林于倫入團。全案由暱稱「黃金（阿拉伯人）」操縱前端水房，杜秉澄則負責操縱後端水房，「小老虎」再將泰達幣從後端水房轉入前端，製造虛擬貨幣交易的外觀，全案至少有53人受害，查獲的洗錢金額至少2700萬元

台北地檢署發動調查後，於去（2024）年3月底將杜秉澄、劉向婕及林于倫聲押獲准，北檢去年偵結後移審，林于倫獲50萬元交保。一審台北地院認定，杜秉澄、劉向婕涉犯組織犯罪等52罪，應執行15年、10年，林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，應執行8年、6年，全案上訴高院。

杜秉澄及劉向婕從偵審一路被羈押禁見迄今。杜秉澄和劉向婕於高院審理時不斷聲請具保，均遭合議庭駁回。

兩人日前再度聲請具保停押，杜秉澄的律師表示，檢方起訴杜秉澄涉嫌組織犯罪，和證據不符，是否涉及加重詐欺、洗錢重罪也有疑問，他目前也承認幫助洗錢、幫助詐欺，而且證人也問完了。律師表示，杜秉澄是台北看守所有史以來被羈押最久的被告，已經付出代價，他有心和解，礙於遭羈押禁見無法處理和解事宜，他願意繳交高額保金和配戴電子腳環等取代羈押。

檢方則表示，本案是社會矚目案件，檢察官認為羈押理由仍然存在，建議法院續押，若合議庭評議認為替代處分可以確保未來審判或執行，應該裁定適當應遵守的事項。

合議庭經過短暫評議後，裁定杜秉澄100萬元交保、劉向婕80萬元交保並分別限制住居在台南市、屏東市的呈報地址。不過，合議庭也要求兩人必須在每周三早上10點赴轄區派出所報到，從交保之日起限制出境出海及配戴電子腳環8個月，另命兩人每周一、五晚上8點必須在限制住居地的大門用專用手機拍攝臉部照片後回傳到科技監控中心。

合議庭也嚴厲警告杜秉澄等人，禁止聯絡同案被告林于倫、吳沂珊及暱稱「阿拉伯人」的證人葉孟勳，同時禁止從事與本案相類的不法詐騙洗錢或組織犯罪的犯行，若違反將成為再羈押事由。

兩人透過律師當庭聯繫家屬辦保後，目前已經確定無法在今天完成交保手續，合議庭諭知交保期限到12/8（周一）下班前，當天將提訊杜秉澄夫婦到高院一並完成交保手續及處理科控事宜，兩人已暫時還押北所，最快周一重獲自由。

合議庭並諭知全案改期到明（2026）年2月4日上午9點半續行審理程序，審判長命杜秉澄、劉向婕必須到庭，否則可能構成羈押事由。

