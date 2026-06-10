徐巧芯大姑夫杜秉澄開公司 涉驗資不實被起訴

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徐巧芯大姑夫杜秉澄。資料照。侯柏青攝。



立委徐巧芯的大姑劉向婕的丈夫杜秉澄，於2021年10月成立漢澄稀土公司，先從自己及妻子劉向婕的帳戶匯款800萬元作為公司資本，向台北市政府申請公司登記，在登記過程中，卻陸續將資金領出，涉嫌驗資不實，台北地檢署調查後依違反《公司法》將杜秉澄起訴。

2021年10月20日，杜秉澄利用自己及妻子的帳戶匯入550萬及250萬元至漢澄稀土公司帳戶，並委託許姓會計師出具資本額查核報告書，表明公司股款已收足。隨後，他持該文件於同月25日向台北市政府申請公司設立登記，使公務員誤信股款已收足而核准登記。

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北檢查出，杜秉澄在款項匯入隔天即從公司帳戶匯出250萬元，並於同年11月上旬幾乎將公司資金全數移走。檢察官認為杜秉澄的行為已構成《公司法》資本登記不實罪，同時違反《商業會計法》及使公務員登載不實等罪嫌，予以起訴。

此外，杜秉澄與友人林于倫曾諮詢游姓律師，希望收購現存公司以簡化成立新公司的流程。經律師介紹後，2人表示有意收購大石公司並提高其資本額。然而，游姓律師等人懷疑杜秉澄等人可能意圖透過大石公司進行洗錢活動，遂向地檢署告發。

檢察官在偵訊過程中，杜秉澄及林于倫均否認犯行，強調收購公司目的是希望將漢澄稀土公司轉型為交易所，並非進行洗錢。檢方認為，目前僅有單一告發人的指述，缺乏其他積極證據支持洗錢指控，對於這個告發的部分予以不起訴處分。

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