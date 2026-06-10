徐巧芯大姑夫涉詐！杜秉澄昨晚「緊急送醫」律師求停審 被害人轟：裝瘋賣傻

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高院今日審理徐巧芯大姑夫婦水房案，杜秉澄律師透露杜因精神不佳住院。資料照。侯柏青攝



國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕涉當詐團水房，一審分別重判15年、10年，兩人都上訴求輕判。高等法院今（6/10）日開庭，杜秉澄請假沒出庭，他的辯護律師透露，杜因精神出問題，昨晚緊急送醫接受治療，律師請求法官送請精神鑑定，並聲請停止審判。但坐在旁聽席的被害人聽到這些話，痛罵杜秉澄「裝瘋賣傻」，還抱怨他答應賠償20萬至今沒下文。

調查指出，杜秉澄受Telegram軟體暱稱「小老虎」的指揮，自2023年1月起籌組詐團後端水房，先後招募學妹吳沂珊、妻子劉向婕、劉向婕摯友林于倫加入。該詐團的分工為，暱稱「黃金（阿拉伯人）」的主謀操縱前端水房，杜秉澄則掌控後端水房，主謀之一的「小老虎」將泰達幣逐層從後端水房轉入前端，偽裝成虛擬貨幣交易，洗白2289萬元贓款，藉此詐騙逾53名被害人。

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藍委徐巧芯大姑夫妻涉當詐團水房，徐巧芯也被輿論波及。資料照。李政龍攝

高院今日開庭，杜秉澄的辯護律師表示，杜的精神非常不穩定，日前才到位於台南的醫院就診並住院14天，但出院後，情況仍未好轉，甚至一度攻擊父親和路人，昨日凌晨已緊急送醫。律師請求法院將杜秉澄送請鑑定，確認杜秉澄是否還適合就審，同時聲請暫時停止審判，審判長回應，合議庭會送鑑定，等結果出來再行評議。

杜秉澄的律師也先替他提出抗辯，稱杜秉澄雖然在偵審過程一度坦承幫助洗錢的犯行，但律師私下向他瞭解案情時，他又表示不知道「小老虎」、「阿拉伯人」是詐團，因此，律師希望法院斟酌判斷，杜秉澄是否仍構成幫助洗錢。

林于倫的辯護律師則表示，林于倫不知道金流來源是不法所得，只是單純相信多年好友劉向婕和她的丈夫杜秉澄。律師也提到，杜秉澄之前的辯護律師游光德，曾到台北地檢署告發杜秉澄、林于倫涉及詐欺，但北檢今日已作不起訴處分，希望法院能向北檢調取不起訴書，藉此證明林于倫未曾幫忙詐騙被害人。

徐巧芯大姑劉向婕（左1）也涉案，日前表示已對杜秉澄提起離婚訴訟。資料照。侯柏青攝

審判長聽完，詢問檢察官是否能以鑑識分析虛擬貨幣的流動，釐清金流來源是否為不法所得？檢察官回答，可以詢問高等檢察署能否協助進行幣流分析鑑定，但可能會因被告持有的虛擬貨幣錢包是「託管錢包」或「非託管錢包」而有所差異，需要先請被告陳報法院。

審判長詢問在庭被告是否能陳報？但劉向婕、林于倫、吳沂珊都表示，他們沒有虛擬貨幣錢包，而本案錢包都由杜秉澄掌控。審判長轉頭詢問杜秉澄的律師能否協助？律師面露難色，直言以杜秉澄目前的精神狀況，實在很困難。律師嘆稱，杜秉澄現在連幾個月前發生的事，都回答得「歪七扭八」，但虛擬貨幣錢包本身是一段代碼，杜秉澄應是放在手機裡，可由檢察官直接送鑑定。

檢辯陳述完，審判長詢問今日在庭的告訴人是否要表示意見？坐在旁聽席上的被害人陶姓女子聽得不耐煩，站起身對法官喊話，表求如果將杜秉澄送鑑定，一定要送公立醫院。陶女抱怨，上次和杜秉澄談和解，「他人都還好好的」，甚至答應要賠20萬，最後卻沒下文，怒轟杜秉澄可能是想「裝瘋賣傻」。

見陶女越說越生氣，審判長出言安撫，現在詐騙集團很猖獗，賺錢很辛苦，一定要把自己的錢管好。審判長也回應陶女，如果本案被告在高院與被害人達成和解，事後卻沒履行賠償，可以向審判長報告，合議庭會瞭解狀況，斟酌量刑，隨後諭知本案8月再開庭。

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