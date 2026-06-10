徐巧芯大姑尪又涉案 杜秉澄「左手進右手出」虛假驗資遭起訴

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨立委徐巧芯的大姑丈杜秉澄今遭起訴。（資料照片／王侑聖攝）





國民黨立委徐巧芯大姑丈夫杜秉澄涉嫌在2021年籌設新公司時，利用俗稱「左手進、右手出」的虛假驗資手法，將800萬元資金短暫轉入公司準備檢驗，並在瞞過承辦公務員完成設立登記後，當天便火速轉出高達799萬餘元。台北地檢署認定其犯罪事實明確，今天（10日）偵查終結，依違反《公司法》股東股款未實際繳納、違法填製會計憑證及使公務員登載不實等多項罪嫌，將杜秉澄依法提起公訴。

檢方調查指出，杜秉澄於2021年間著手籌設成立「漢澄稀土材料股份有限公司」，為了應付設立登記所需的資本額審查，他於同年10月20日，將總計新台幣800萬元的資金轉帳到該公司的籌備處銀行帳戶中，營造出股東股款已經全數繳納完畢的假象。隨後，杜秉澄憑此銀行憑證，委請不知情的會計師出具資本額查核報告書，表明該公司的股款已由股東全數收足。

廣告 廣告

杜秉澄涉違反3罪遭起訴

杜秉澄於110年10月25日，持該份會計師簽證報告向台北市政府商業處申請公司設立登記。主辦公務員在進行形式審查後，誤信該公司的股東股款確實已經如數收足，於是在當天便蓋章核准了漢澄稀土公司的設立登記申請。

杜秉澄在順利完成會計師查核簽證以及政府核准設立的程序後，竟在同日就現出原形，將該筆800萬元的資金，從公司帳戶中大舉轉出合計高達799萬4985元，導致公司帳戶內僅剩不到數千元的零頭，屬於標準的虛報資本額與驗資不實行為。

台北地檢署今日審結此案，認為杜秉澄藉由短暫匯入資金再抽回的手段，嚴重損害主管機關對於公司登記管理的正確性，更違反商業會計的基本原則。檢察官審酌相關帳戶金流與登記卷證後，今日正式依違反《公司法》、《商業會計法》以及《刑法》偽造文書等三項罪名，對杜秉澄提起公訴。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

劉向婕交保後首發聲 痛斥杜秉澄操控話題「拉徐巧芯墊背」

徐巧芯大姑涉詐羈押21月今交保 婆婆只保女兒不保女婿杜秉澄

曾飆罵徐巧芯「王八蛋」 杜秉澄頭塞馬桶疑自殘遭兩度上銬