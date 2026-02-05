徐巧芯大姑斷開老公 喊「各人造業各人擔」 3次鞠躬公開道歉

徐巧芯大姑劉向婕（圖左）斷開老公，喊「各人造業各人擔」，3次鞠躬公開道歉（林偉信攝）

立委徐巧芯大姑劉向婕與她丈夫杜秉澄涉詐欺及洗錢案件，台灣高等法院審理中，但杜秉澄4日出面指控徐巧芯，劉女5日也在律師陪同下，喊「各人造業各人擔」，3次鞠躬公開道歉，她說造成司法與社會資源浪費，她特地道歉，另對於杜男無端指控徐巧芯部分，與事實不符，她就此特向徐巧芯與其親友致上誠摯歉意，她說與杜正在辦理離婚事宜。

劉向婕也哽咽地說，她的父母當初拿了2000多萬借杜男，但現在也要不回來，她覺得很對不起父母，她說她所犯錯誤，她坦然面對司法判決與社會公評，但杜男一再以徐巧芯為餌，幾度透過新聞媒體放話，其目的欲將不相干之人拖入泥沼，模糊自身案件責任，她礙難認同，她勸杜積極面對司法，切勿節外生枝。

