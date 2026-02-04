徐巧芯大姑洗錢案杜秉澄怨遭切割 曝和柯文哲一起被關「有人來救我嗎」

記者楊佩琪／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄等人被控替詐騙集團洗錢案，高等法院4日開庭審理。杜秉澄似有滿腹委屈，庭後接受媒體訪問時，痛批當初出力幫忙競選活動，徐巧芯當選立委了就切割他，也怨劉向婕不顧曾有的夫妻情與他切割「做人沒底線」，還提到民眾黨前主席柯文哲，表示柯文哲收押時，他的舍房就在柯文哲附近，和他同舍的是李文宗「有人來救我嗎？」

杜秉澄被控設立洗錢水房，接受詐騙集團綽號「小老虎」的成員指揮。之後吸收妻子劉向婕、友人林于倫、助理吳沂珊加入，替詐騙集團以虛擬貨幣轉換新台幣假交易真洗錢，得逞共2289萬餘元。

一審台北地方法院依操縱、指揮犯罪組織及加重詐欺等52罪，判處杜秉澄應執行15年有期徒刑。劉向婕犯指揮犯罪組織、加重詐欺取財等共52罪，應執行有期徒刑10年。林于倫、吳沂珊則各犯加重詐欺取財罪共53罪，分別應執行有期徒刑8年、6年2025年12月5日，高等法院裁定杜秉澄夫妻各100萬元、80萬元交保。當天劉向婕便在母親協助下繳完保金離開，杜秉澄籌錢籌了1個月才完成交保。不過似乎也因此讓杜秉澄滿腹怨氣。

高院4日開庭後，杜秉澄接受媒體訪問時，不再向先前開庭大爆徐巧芯的「潛艦」料，但也在鏡頭前強調，之所以對徐巧芯會有怨氣，就是因為本來雙方間沒有利益關係，他不喜歡國民黨，也曾到中國發展，和國民黨立院黨團總召傅崐萁讀同一所大學。結婚時，徐巧芯來幫他主持婚禮，之後也會一起去吃飯，卻在當選立委後便如此切割他「台灣政治人物會對家人這樣，支持者要想一下，他會對你做什麼事情」。

另對於被問到劉向婕表示要離婚一事，杜秉澄也是怨氣不減，表示劉向婕有寄出離婚協議和欠款條，但他當下沒有簽，因為有些狀況，如果簽了，可能就沒有徐巧芯的事。

但交保時劉向婕自己離開不理籌不出錢得還押的他就是「切割、不理我！」讓他覺得很可悲，做人沒底線。他也不確定到底劉向婕向檢察官、法官說了他什麼，都讓他覺得非常難堪、很受傷，強調他也從沒要求別人幫忙，當年還幫忙徐家人、台北市長蔣萬安、立委謝龍介等人的競選活動「徐巧芯還在政壇就是災難，太多事，股票、回扣等，只是有人叫我不要講，反正我不能跟立委鬥」。

杜秉澄也表示，他在國際上對台灣是有貢獻的，現在卻被打成是詐騙集團，讓他對家人感到非常抱歉，柯文哲在台北看守所時，他在「校三舍」，和李文宗同舍，柯文哲在「校一舍」，隔壁是彭振聲，他在看守所待了2年「有人來救我嗎？」

至於詐騙一事，杜秉澄強調是被中國詐騙集團利用，他沒有詐騙人，司法部分該怎麼處理就怎麼處理，他都會接受，不會逃避。

