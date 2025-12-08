徐巧芯大姑洗錢被判10年！高院裁80萬交保 劉向婕今獲釋

徐巧芯大姑劉向婕完成交保。（圖／報系資料照）

國民黨立法委員徐巧芯大姑劉向婕被控協助詐騙集團洗錢，一審被判10年，上訴以後目前由高等法院審理中。高等法院12月5日裁定劉向婕以80萬元交保，並限制住居、限制出境、出海8個月、科技監控。今日（12月8日）劉向婕的親友及律師協助她完成交保獲釋。

自2023年開始，劉向婕丈夫杜秉澄就受詐團上層之命，籌組詐團後端的水房，並招募吳沂珊、劉向婕、林于倫後，由杜秉澄指揮水房成員，或是由劉向婕依照杜秉澄之命來進行指揮動作，後續對53名被害人詐騙，並將詐款交回詐團上層，營造只是將虛擬貨幣兌換為新台幣的假象，洗了2289萬元。

廣告 廣告

一審法院依照助詐團洗錢判處杜秉澄有期徒刑15年，劉向婕有期徒刑10年，此案經上訴以後目前由高等法院審理，12月5日合議庭裁定2人各以100萬以及80萬交保，並配戴電子腳鐐，限制住居、限制出境出海8月。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

宥勝爆醜聞被傳婚變 慈惠認已搬新家「展開新生活」：最圓滿的結束

抄2米鐵棍追打妻！胃癌尪：只想讓她撐起這個家 崩潰原因曝光

深夜朝女友臉部潑滾水 恐怖情人嗆：就要讓妳毀容！下秒吐動機求原諒