徐巧芯大姑涉詐交保出關！被問「沒人幫杜秉澄交保？」 律師急吐這句

立委徐巧芯大姑劉向婕涉嫌詐欺，高院裁准交保，今日辦保完成離開法院。李政龍攝



立委徐巧芯大姑杜秉澄、劉向婕夫婦涉當詐團水房，羈押禁見至今21個月，合議庭上週五裁定杜秉澄100萬元、劉向婕80萬元交保。劉向婕母親（即徐巧芯婆婆）今日到高等法院替劉向婕辦保，下午3點40分許，劉向婕裝完電子腳鐶步出法院，面對記者提問時嘴角勾了一下不回應，記者問「沒有人幫杜秉澄交保嗎？」一旁律師趕緊回「這個我們不清楚哦。」杜秉澄今日無人辦保，於下午4點半左右還押台北看守所。

調查指出，杜秉澄從2023年1月起籌組詐團後端水房，先後招募學妹吳沂珊、妻子劉向婕、劉的摯友林于倫加入。由Telegram暱稱「黃金（阿拉伯人）」操縱前端水房，將贓款匯流杜秉澄操縱的後端水房後，再由暱稱「小老虎」將泰達幣從後端水房轉入前端，偽裝成虛擬貨幣交易。全案至少53人受害，洗錢金額至少2289萬元。

台北地檢署去（2024）年3月底將杜秉澄、劉向婕及林于倫聲押獲准，7月起訴移審台北地院，林于倫獲50萬元交保，杜、劉則一路羈押禁見至今。一審認定杜秉澄、劉向婕涉犯組織犯罪等52罪，各應執行15年、10年，林于倫、吳沂珊各犯加重詐欺取財罪共53罪，各應執行8年、6年，全案上訴高院。

國民黨立委徐巧芯。資料照。廖瑞祥攝

徐巧芯大姑夫杜秉澄涉嫌指揮詐團水房，高院裁准他100萬交保，但今日仍覓保無著。資料照。侯柏青攝

杜秉澄和劉向婕於高院審理時不斷聲請具保，均遭合議庭駁回。上週五（12/5），合議庭裁准杜秉澄100萬元交保、劉向婕80萬元交保，同時命限制住居、限制出境出海，配戴電子腳鐶。此外，兩人每週三早上10點須赴轄區派出所報到，每週一、五的晚上8點於限居地大門以專用手機自拍臉部照片後，回傳科技監控中心完成報到。

據了解，礙於上週五合議庭裁定時銀行已經關門，家屬計畫於今日辦保，杜秉澄、劉向婕一早就被囚車送到高院候審室。

約下午1點，劉向婕母親抵達高院替劉向婕辦保，見外面記者多，走到法警室就把墨鏡戴起來，由於正值午休時間，她在法警室等待了40多分，才在律師陪同下完成辦保，隨後由廠商為劉向婕安裝電子腳鐶。

徐巧芯大姑劉向婕涉嫌詐欺獲准交保，依照裁定在左腳安裝電子腳鐶後離開法院。李政龍攝

劉向婕步出法院時臉色沉重，記者問「有沒有什麼話要說？」她嘴角勾起來微笑不說話。她母親則回應「我們沒有時間，我們要趕火車，今天還要回屏東。」要記者趕快讓他們通行。記者追問「是徐巧芯叫你們認罪的嗎」、「會不會很委屈」、「覺得被丈夫陷害嗎？」劉向婕只說「攝影朋友辛苦了，謝謝你們哦。」

記者追問「沒有人幫杜秉澄交保嗎？」一旁的律師急忙幫忙回應「這個我們不清楚，不好意思。」截至下午4點半，杜秉澄的家屬依然沒有出現為他辦保，已經先行還押台北看守所。

徐巧芯大姑劉向婕完成辦保，在母親（即徐巧芯婆婆）陪同下離開法院。李政龍攝

