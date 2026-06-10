徐巧芯大姑老公慘了！杜秉澄涉假驗資「5天搬空800萬」北檢起訴

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徐巧芯大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄（圖），因涉嫌幫詐團洗錢遭各判10年、15年。鏡週刊

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄涉洗錢遭判處10年與15年重刑，案件上訴高院交保後，台北地檢署又查出，杜秉澄2021年成立「漢澄稀土材料公司」時，找來妻子劉向婕當人頭湊足800萬元資本額，取得會計師驗資報告後，隨即於登記期間將款項「五天內搬光」回流個人帳戶。台北地檢署今（10日）偵結，依違反公司法、商業會計法等罪嫌將杜秉澄提起公訴。

檢方調查，杜秉澄2021年10月間計畫成立「漢澄稀土材料股份有限公司」，明知成立公司應收股款，股東必須實際繳納，不得在股款收足後又寄庫發還。

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但杜男為了營造資金充裕的假象，同年10月20日，分別從自己及妻子劉向婕的個人帳戶，匯款550萬元、250萬元至漢澄公司籌備處帳戶，充當繳足股款共計800萬元。隨後，杜男持匯款紀錄，委託不知情會計師出具資本額查核報告書，表明公司股款已全數收足，並於10月25日向台北市政府申請設立登記，使不知情的公務員誤信並核准登記。

然而，檢方查出，杜秉澄在款項匯入的隔天，就急不可耐從公司帳戶內先匯出250萬元；同年11月上旬，分9筆將錢密集匯出，其中779萬餘元回到杜秉澄可掌控的帳戶，另有20萬元則直接回流至劉向婕的帳戶，短短幾天內就把公司股款完全搬光。

本案是起於目前正逃亡遭通緝的律師游光德告發，杜秉澄成立「漢澄」公司後動念想將公司轉型，與友人林于倫向游光德諮詢，表達成立新公司流程過於冗長，希望能直接收購現存的「大石公司」使用，並提出誘人的利潤分配，同時要求提高該公司資本額。

然而，游光德事後懷疑，杜秉澄與林于倫大費周章收購公司，真實目的是製造金流幫詐騙集團洗錢。游男不願捲入，隨即告發杜、林2人。

台北地檢署檢察官複訊時，杜秉澄、林于倫均矢口否認犯行。杜男辯稱，當時是想將漢澄稀土公司轉型成數位貨幣交易所，但因為與原本登記的營業項目不符，才會決定收購現成公司，絕非為了洗錢，也從未明確指名要收購大石公司。

檢察官調查後認為，杜秉澄將股款匯入後隨即抽回，行為已明確涉犯《公司法》中的資本登記不實罪，並違反《商業會計法》及《刑法》使公務員登載不實等罪嫌，今日依法提起公訴，並建請法官從較重的違反公司法處斷。

至於游光德告發杜、林2人涉嫌詐欺、洗錢部分，檢方認為，告發內容僅憑游男的單一指述，查無其他積極具體事證；且大石公司帳戶後續並未有任何詐騙款項匯入，顯示2人尚未著手詐欺犯罪，因罪嫌不足，另予不起訴處分。



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