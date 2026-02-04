徐巧芯大姑與遭詐被害人調解 強調：可分期付款

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕在律師陪同下，快步走進高等法院。（圖／東森新聞）





國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，以及她的丈夫杜秉澄涉嫌幫詐騙集團洗錢，一審遭判刑10年、15年，上訴後高院裁定兩人，80萬和100萬交保，而這也是他們交保後首次開庭，杜秉澄一早就到高院開調解庭，並預告開庭結束後，要對外「說清楚」，接受採訪。

就算戴口罩也能看出來表情相當嚴肅，在律師陪同下，快步走進高等法院，他是國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，因為涉嫌幫助詐騙集團把贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢超過2200萬。

日前遭北院依洗錢、組織犯罪等判刑10，案件上訴之後高院裁定，劉向婕80萬交保，並配戴電子腳鐐，限制出境出海以及住居所，檢方認定杜秉澄招募朋友林于倫提供名下公司帳戶，作為水防洗錢帳戶，並指揮劉向婕等人以現金提領跨行轉匯，把台幣換成虛擬貨幣，杜秉澄和劉向婕從中抽取百分之三的利益。

目前清查遭詐被害人多達167人，杜秉澄被羈押長達21個月，去年12月他被裁定100萬交保，但是他卻一度籌不出保證金，遭到還押，而4號除了是他交保後首度開庭之外，他更在一大早就進到高等法院開調解庭，並預告將在開庭結束之後，對外接受採訪，至於他過去曾經聲稱，是不折不扣的冤獄，還嗆聲是徐巧芯叫我認罪，這一切到底是真是假，得等他開完庭才能知曉。

