徐巧芯大姑3次鞠躬道歉！哽咽連累70歲父 批杜秉澄混淆視聽籲面對司法

記者楊佩琪／台北報導

徐巧芯大姑劉向婕一共3次鞠躬，向洗錢案被害人、徐巧芯、家人道歉。（圖／記者楊佩琪攝）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄等人被控替詐騙集團洗錢案，4日杜秉澄出庭時，公開痛批徐巧芯、劉向婕和他切割，還批徐巧芯是「政壇災難」。不滿杜秉澄的放話，劉向婕5日在律師陪同下，在高等法院外召開記者會，3次鞠躬向徐巧芯、家人、被害人道歉，並呼籲杜秉澄應該誠實面對司法。說到因此案被受影響，70多歲還在工作的父親，劉向婕忍不住哽咽。

劉向婕一共3次90度鞠躬道歉，表示對於所有受害者，她鄭重道歉。對於杜秉澄無端指控徐巧芯的部分，因為與事實不符，因此也向徐巧芯及其親友，致上最深的歉意。特別向她自己的父母，因為她誤會信杜秉澄，使得爸媽出借2000萬資金，父親現在70多歲了還在工作，賺錢支付她官司等費用，因此尤其要向父親道歉。

廣告 廣告

劉向婕表示，事發至今，她沒有公開管道對所有受害者、社會大眾道歉，上網看到杜秉澄批評徐巧芯的新聞時，認為真的有必要出來說明，因為這不只影響到徐巧芯的聲譽、家人，也影響她自己的家人。

▲劉向婕認為杜秉澄故意混淆視聽，好淡化自己做錯事，呼籲應該誠實面對司法，與被害人和解。（圖／記者楊佩琪攝）

劉向婕強調個人造業個人擔，大家都已經成年了，她自己犯的過錯，絕對坦然面對司法的裁判以及社會的公評，但杜秉澄一再以徐巧芯為誘餌，向社會、媒體放話，造成混淆，目的就是將不相干的人拉入泥沼，好將自己所做不對的事情加以淡化，讓她實在無法苟同，也要呼籲杜秉澄認真面對司法審判，對於可以和解的受害人，要理性面對，盡量賠償。

至於徐巧芯是否切割、施壓，劉向婕表示絕對不是真的，因在被羈押後，所有手機、通訊都被切斷，羈押近2年時間，何來徐巧芯切割、施壓之說。另杜秉澄沒有積極和受害人和解，誠摯面對司法，也讓她深感遺憾，呼籲杜秉澄理性面對，讓法官感受到悔改之意，方能爭取司法最後相關的權益。

更多三立新聞網報導

徐巧芯大姑洗錢案杜秉澄怨遭切割 曝和柯文哲一起被關「有人來救我嗎」

杜秉澄批「政壇災難」！徐巧芯大姑首度發聲明 將出面道歉

醫美集團董座捲性侵疑雲北檢傳喚出庭 集團聲明：遭不實指控

台旅客292人遭丟包富國島案 年代旅行社負責人林大鈞不起訴

