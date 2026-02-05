徐巧芯大姑3鞠躬道歉！心疼老父因她不能退休 劉向婕曝將打離婚官司

劉向婕召開記者會。（圖／翁靖祐攝）

國民黨籍立委徐巧芯的大姑，劉向婕與丈夫捲入洗錢等，一審被判處10年、15年有期徒刑。案經上訴以後，高等法院於昨日開庭，庭畢杜秉澄接受媒體受訪時，猛嗆徐巧芯並爆料其服用精神科藥物，徐巧芯則表示已經提告。對此，劉向婕今日（2月5日）下午2時在高等法院開記者會對外道歉，並表示目前已用寄件的方式和杜秉澄表示要離婚，無奈對方不簽，未來將打離婚官司。

劉向婕表示，「造成司法跟社會資源浪費以及本案的受害者，本人向他們鄭重的道歉」。說到這裡，劉向婕也鞠躬表示歉意。劉向婕接著說，關於杜先生無端指控徐巧芯委員的部分，因為與事實不符，本人也向徐巧芯和親友至上最深的歉意，說完便再次鞠躬道歉。

廣告 廣告

劉向婕3度鞠躬道歉。（圖／翁靖祐攝）

劉向婕說，杜先生呈述徐巧芯委員的眾多事項與事實並不相符，就本人所知，徐巧芯委員從未對杜先生做過任何的施壓，指「杜先生所言不明就理，目的為何，本人並不明白」並對杜秉澄喊話「個人造業個人擔」大家都已經是成年人了，本人所犯的過錯，也會坦然面對司法的裁判與社會的公評。

劉向婕指出，杜先生一再以徐巧芯為誘餌，對媒體放話、造成混淆，目的就是把不相干的人拉入泥沼混淆視聽、淡化自己所做的事情，表示自己對杜先生的行為「不能苟同」，呼籲杜秉澄要認真面對司法的審判且對於可以和解的被害人理性面對，盡量賠償。

劉向婕說明，杜秉澄提到徐巧芯切割絕非事實，因為我們在被羈押以後所有手機、通訊都已經被切斷長達2年，何來「委員切割之說」。此外，如今杜先生並未積極對被害人進行和解等，她對此感到遺憾，並呼籲杜秉澄應該要理性面對。

最後，劉向婕說，因為誤信杜先生，讓父母借出了2000萬資金給他，父親如今已經將近70歲，依然還要工作來支付我的費用，讓她對父母深感抱歉，說完以後便再度鞠躬。

針對和杜秉澄的婚姻，劉向婕表示自己目前正在申請離婚當中，對此她的委任律師楊尚訓補充，由於目前案件審理中，劉與杜為同案被告，雙方不能接觸，因此只能用郵寄的方式請對方簽離婚同意書，但杜不簽他們對此也感到很無奈，而劉向婕則透露之後應該會進行離婚官司，此外劉向婕與律師也證實，過去杜秉澄曾有持利器威脅的家暴經驗，當時的保護令也有核發下來。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本逛UNIQLO小心！「衣褲藏1物」沒注意秒變盤子 幫賊買單還不知

姓名有「驫」卻沒優惠？ 六福莊致歉：含三隻馬即可免費住黃金套房

一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決