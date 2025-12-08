徐巧芯大姑80萬交保！收押21個月重獲自由 杜秉澄無人辦保在押中

徐巧芯大姑劉向婕。鏡週刊

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，遭控成立「水房」協助詐騙集團洗錢，金額高達2700萬元，一審分別被判10年與15年徒刑，目前案件進入二審審理，兩人聲請具保停押，台灣高等法院上周五裁定劉、杜兩人分別以80萬、100萬交保，並限制出境出海8個月，須配戴電子腳鐐，但當天因銀行已經打烊，兩人籌不出保金，只能在看守所多待一個周末，今（8）日家屬湊足金額，劉向婕在完成具保手續後離開法院，杜秉澄則因湊不足保金，孤獨的留在看守所繼續羈押生活。

高院合議庭上週裁定，杜秉澄、劉向婕分別以100萬、80萬元交保，並限制住居於台南、屏東，還須配戴電子腳環，每周三固定到派出所報到，每周一、五也必須在住處門口拍臉上傳科控中心，確保行蹤受到管控。

但宣示當時時間已過下午3點半，銀行已無法匯款，導致家屬無法湊齊保金，2人只好被押回看守所，經過一個周末後，劉向婕母親，也就是徐巧芯婆婆來法院辦保，完成具保手續後劉向婕離開法院，面對媒體不發一語，杜秉澄則無人辦保，仍在看守所羈押中。

檢方調查指出，杜秉澄受詐團上層「小老虎」指揮，自2023年起召募劉向婕、林于倫與吳沂珊組成「後端水房」，透過假交易將詐騙贓款換成虛擬幣，再轉交前端水房，洗出超過2289萬元。檢方認定杜、劉從中抽成3%，林分1%，吳則領月薪3萬元，受害人多達167人。

一審台北地院今年1月判決，杜、劉夫婦分別重判15年、10年，林于倫8年、吳沂珊6年。二審進行中，杜不滿遭延押，開庭時曾在媒體面前大喊「徐巧芯叫我認罪」，甚至在法庭上怒斥徐「王八蛋」，抱怨自己遭到「冤獄」。



