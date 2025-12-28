徐巧芯太扯！稱彈劾總統「非政治鬥爭」教授譏：20字道盡無知

即時中心／黃于庭報導

立院國民黨、民眾黨聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白竟變本加厲，揚言彈劾總統賴清德，日前再度挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾提案，藍委徐巧芯更稱，彈劾不是政治鬥爭，而是憲政底線。對此，旅美教授翁達瑞今（28）日狠酸，短短20個字，便道盡徐巧芯的不學無術。

首先，翁達瑞表示，徐巧芯是個缺乏教養的人，如比中指、飆三字經、特權違停、議場穿睡衣、動口咬同僚，靠著特殊的選區結構才能當上立法委員。既然徐巧芯有民意支持就要尊重，但希望她能善盡職守，扮演好國會議員的角色，「問題是，徐巧芯就是不務正業，例子不勝枚舉」。

對於在野黨通過彈劾總統提案，翁達瑞直指，這本身就是1場民主鬧劇，徐巧芯不只在議場投贊成票，還在臉書發文合理化彈劾鬧劇，圖卡標題為「不是政治鬥爭，是憲政底線，讓總統接受民意監督」。他痛批，短短20個字，道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。

翁達瑞進一步說明，總統要接受民意監督，機制是4年一次的大選，而非立法院的彈劾提案；彈劾總統只適用重大濫權，包括違反憲法規範，但賴總統是否違憲不是國民黨立委說了算；若國民黨立委認為賴總統違憲，那就應該向司法院提起違憲聲請，等大法官判決賴總統違憲，國民黨立委才有彈劾賴總統的正當性。

「這3個基本憲政知識，徐巧芯似乎一無所知」，翁達瑞痛批，國民黨提案彈劾賴總統就是政治鬥爭，但徐巧芯卻說不是，「對徐巧芯的說詞，我不會覺得奇怪，因為這就是她的教養，她廁身國會殿堂其實就是丑角當道，也是民主制度的反諷，更是台灣社會的悲哀」。





