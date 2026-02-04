徐巧芯姑丈杜秉澄哭沒錢賠償 審判長嗆：你看起來把自己照顧得很好

杜秉澄今出庭，結束後受訪。(記者楊心慧攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢2千多萬元，台北地院依洗錢、組織犯罪等，將劉女、杜男分別判刑10年、15年；案經上訴，高院今開調解庭並審理，西裝筆挺的杜秉澄卻稱沒錢簽和解，被法官反嗆：「你看起來把自己照顧的很好」，杜還一度紅了眼眶頻頻拭淚。

台北地檢署起訴指出，杜秉澄招募友人林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶作為詐團水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫等人以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗出贓款。

法院查明，杜秉澄受上游成員指揮負責水房運作，包括提領贓款、轉匯不同帳戶，甚至將資金兌換為虛擬貨幣，以掩飾犯罪所得；他還陸續招募吳沂珊、林于倫及劉向婕加入。林于倫則以「東霖公關顧問有限公司」名義開設帳戶，供集團使用；法院一審依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉女、杜男分別重判10年、15年，林于倫8年、吳沂珊6年，可上訴。

高院今開審理庭前，找遭詐騙的多名受害者與劉向婕、杜秉澄、林于倫、吳沂珊等人和解，和解的部分，劉女與林男負擔被害人各25%賠償、杜男負責40%賠償、吳女負擔10%賠償。

不過杜秉澄在法庭上卻稱自己沒錢，由於公司當初是貸款成立，他交保後發現房子被查封、身無分文，就連父親都住在工廠，至今他都還在搬家。

杜的律師林拔群在法庭表示，他和杜秉澄說如果簽了和解筆錄、答應被害人的賠償金額就要做到，而不是答應卻無法做到，否則有詐欺嫌疑，杜目前無財力，他認為應該要做的到在答應，所以他們最後並沒有簽和解。

審判長質疑，這些錢都沒辦法？並說：「你看起來把自己照顧的很好」受命法官也說，當初請求交保時，不是這樣說的，而是說要出去處理財務的問題，想辦法賠償被害者。杜秉承則低頭回答：「我盡力。」

審判長嚴肅向杜秉澄表示，要給本庭交代，連40%的不行嗎？若拿不出來可能就會變其他被告要拿出來，目前就是很明確就是拿不出來錢，並說：「你不要再虛晃一招。」

被審判長訓斥的杜秉澄眼眶泛紅，幾度低頭拭淚、欲言又止。杜秉澄還主張先前沒有和其他被告討論過賠償比例，是在和解時才知道賠償比例，所以今天和解一團混亂。

由於杜秉澄無法負擔40%賠償，其他被告則主張先排除杜秉澄40%的賠償，讓他們的60%能在今年的5/15前先賠償，最終部分被害者願意與除了杜以外的被告和解。審判長則諭知4/1先調解再開庭。

