即時中心／徐子為、黃彥翔報導



北市藍委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，涉洗錢金額高達2700餘萬元，一審劉女、杜男分別判刑10年、15年。2人不服上訴，日前兩人雙雙獲交保，杜秉澄昨（4）天於高院開庭結束後受訪，他大罵徐巧芯「沒道德、壞心腸」，直呼徐若繼續從政，對台灣來講是非常大的災難。不過這對夫妻關係走向決裂，劉向婕今出面道歉，並表示已郵寄離婚協議書給杜，但對方不簽，未來將訴請離婚。





針對劉、杜目前關係，劉向婕說明，目前正訴請離婚；劉的委任律師楊尚訓補充指出，因法院諭知被告間不能聯繫，因此劉無法當面要求杜簽離婚協議書，已透過郵寄寄出，不過杜未回應。另外，劉向婕也表示，沒有特別跟徐巧芯聯繫，也沒有受到壓力。



另問及杜秉澄稱他和劉向婕曾幫徐巧芯拿藥是否屬實，劉向婕表示「不屬實」；楊尚訓也說，由於杜和劉所的手機、公務機第一時間都已被查扣，法庭上都可還原事實。



劉向婕說，她藉上網看到新聞，認為有必要及義務出來說明，她認為，杜秉澄的說法影響徐巧芯的聲譽，也影響到徐巧芯和她的家人，所以她才要出來說明，讓大家知道、以正視聽。且從事發至今，她沒有公開管道可對社會大眾和受害者道歉。



不過，劉向婕與杜秉澄決裂似乎早已有跡可循，於去（2025）年12月5日分別獲80萬、100萬元交保，限制住居、限制出境出海8月，並須配戴電子腳環，不過劉向婕較早獲家人援助辦保，杜秉澄則是拖到上（1）月2日，高院同意他繳交50萬保金，其餘50萬由親友以書面擔保。



杜秉澄昨指控，自己與妻子出事後，徐巧芯「秒切割」，形容她心腸很壞，做這些事情「毋成人」！他表示，過去夫妻倆曾全力協助徐巧芯競選，沒想到事情爆發後，不但沒有任何關心，反而遭到切割與指責，讓他無法接受，直言徐巧芯「沒有道德、沒有底線」。

廣告 廣告

快新聞／徐巧芯姻親決裂！劉向婕「切割」杜秉澄 她出面親曝：已郵寄離婚協議書

杜秉澄4日於開庭結束後受訪，他大罵徐巧芯「沒道德、壞心腸」，直呼徐若繼續從政，對台灣來講是非常大的災難。（圖／民視新聞資料照）

杜秉澄進一步大吐苦水，表示「這兩年來你們應該都非常清楚她做對我說了什麼、做了什麼，我覺得如果台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要自己好好思考一下，她會對你們做些什麼事情。」

接著，杜秉澄進一步批評，如果徐巧芯持續在我們台灣的政治領域上領導人民意見的話，對我們來講是一個非常大災難。

不過杜秉澄話鋒一轉，又希望徐巧芯「放過他」，他感嘆，自己人言微輕「沒有辦法跟立委鬥」，他也再次喊冤，稱自己無辜，國際上為台灣貢獻，被打成詐騙集團、詐騙犯，他相當難過，也對家人非常抱歉。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／徐巧芯姻親決裂！劉向婕「切割」杜秉澄 她出面親曝：已郵寄離婚協議書

更多民視新聞報導

涉偽造陳乃瑜罷免連署！羅明才2主任、綠前地方黨工「當庭認罪」 求獲緩刑

首例漢他病毒死亡後...北市驚見老鼠橫行 蔣萬安：地毯式清消

李貞秀陷台、中雙重國籍爭議 沈伯洋對韓國瑜喊話「不依法解職就是瀆職」

