立委徐巧芯大姑劉向婕，與丈夫杜秉澄涉洗錢，分別判刑10年、15年，高院今天開調解庭。西裝筆挺的杜秉澄稱沒錢簽和解，被法官反嗆「你看起來把自己照顧的很好」。開庭結束他再對媒體吐苦水，不滿徐巧芯切割"家人"，大罵她是「政壇災難」。徐巧芯則冷回，已對杜秉澄提告，還建請法官對詐騙犯重判！

一身西裝筆挺，頭髮還特意整理過，涉入幫詐騙集團洗錢被重判15年，高院開調解庭後，他受訪大吐苦水！

徐巧芯家族涉洗錢案開調解庭 杜秉澄怒批芯是"政壇災難"（圖／民視新聞）徐巧芯大姑丈杜秉澄：「我在國際上，我是為台灣是有貢獻的，所以今天被打成說是什麼詐騙集團，或是詐騙家族我真的非常難過，而且我對我的家人也非常的抱歉，（我）總共被詐騙集團騙走了4千多萬，這個在幣安的金流都是可以查，當初的時候這個情況就，人家就有寄離婚協議加上欠款條給我，我當下並沒有簽，因為我有困難。」

相較於老婆當庭跟四名達成和解，他跟委任律師卻哭窮，不但說一毛錢都拿不出來，還說現在跟爸爸住在工廠。如今婚姻也破裂，話鋒一轉，大罵徐巧芯是"政壇災難"！

徐巧芯家族涉洗錢案開調解庭 杜秉澄怒批芯是"政壇災難"（圖／民視新聞）徐巧芯大姑丈杜秉澄：「她當選立委要這樣去切割我，這兩年來你們應該都非常清楚，她對我說了什麼做了什麼，我覺得如果我們台灣，政治人物會對家人這樣，可能我們支持者，要自好好己思考一下，他會對你們做什麼事情，如果徐巧芯持續在，我們台灣的政治領域上，領導我們人民的意見的話，對我們來講是一個非常大的災難，請大家真的要好好想一想，我講的那些什麼回扣，有人叫我不要講，我得要保命，希望他能夠放過我吧，我們人言微輕沒有辦法跟立委鬥。」

講到後來，卻又打哀兵牌，求放過他。不過，徐巧芯透過聲明反嗆"姑丈"，不但否認是"家人"，還表示已對杜秉澄提告，相信法律會制裁誹謗的人。最後還強調涉及詐騙、無論親疏，建請法官重判。一場詐騙案，燒出政壇親友反目，也被酸"巧芯世家"切割戲碼演不完。

