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徐巧芯想刪除的，是台灣人在世界各地出國的尊嚴與安全！

徐巧芯提案凍結外交部護照印製預算 100 萬。

理由是：他覺得 2020 年改版的護照「Republic of China」英文字「縮小到要拿放大鏡看」、外交部在操作意識形態。

其實徐巧芯也不用講這麼多理由啦，就是仇台而已。

大家還記得他 5 月的時候嗎，在立法院指著全美台灣同鄉會的旗幟，說那是「台獨旗幟」，只因為它上面有台灣的形狀。

反正看到台灣大一點他就恨得要死，中國字不夠大就要凍結預算。

把 China 縮小，是為了保護出國的台灣人

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2020 年 2 月，弘光科大 3 位學生去俄羅斯交換。俄國海關看到他們的護照寫「Republic of China」，質問：「你們來這做什麼？是中國人嗎？」用手機翻譯解釋花了 2 個多小時才過關。

武漢疫情期間，多少台灣旅客在世界各國被海關擋下，因為中國人有嚴格的入境限制。

也曾經有台灣人拿出護照，卻被懷疑是假護照，海關質問為什麼「綠色護照上寫 CHINA」、「中國護照不是紅色的嗎？」差點被扣留、航空公司地勤人員不知道台灣人歐洲免簽，要求出示根本不需要的簽證。

換護照不是搞意識形態，是為了保障台灣人在國際間自由出入。

可以關心的議題那麼多，徐委員選的卻是「China 不夠大」

中國國民黨的立委、縣市首長們，不是整天政治作秀，就是做這種爛提案。

我們的立法院有多少預算在審議、需要被關心，結果你只關心中國這個字放的夠不夠大。這就跟我那天去海砂屋天花板塌下來的現場開記者會，結果蔣萬安在宣傳統戰小貓熊、在玩戰鬥陀螺一樣，跟人民的需求完全脫節。

我真心建議徐巧芯，回家睡前自己想清楚一件事。你在立法院凍結的，是台灣人在世界各地出國的尊嚴與安全。

當台灣人已經夠難了（因為有中國國民黨），不要再為了你個人的意識形態，讓台灣人出國整天被歧視。