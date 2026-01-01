徐巧芯才被苗博雅酸 元旦不演了突喊「芯向祖國」！

政治中心／江姿儀報導



國民黨立委徐巧芯近期頻繁發文談論國防議題，以諧音哏「苗頭不對」開酸台北市議員苗博雅，而苗博雅也多次現身留言區反擊，經常吸引一票網友觀戰。日前徐巧芯又隔空發文開戰，狠酸「越苗越黑」，釣出苗博雅回嗆「芯向祖國」，留言讚數大反超，網友還點評「這局苗博雅贏了！」。沒想到今（1日）徐巧芯發文迎新年「芯向祖國：中華民國115年生日快樂」，再次引發熱議，竟遭網友無情質問「請問你的祖國是哪國？」。





徐巧芯時常發文談論社會、政治議題，她先前在Threads狠酸苗博雅「越苗越黑」，沒想到苗博雅直接現身留言區，以諧音哏神回「芯向祖國」。截至今（1日），已超過203萬人圍觀兩人交火，高達15萬人點讚苗博雅留言，遠超徐巧芯原貼文的4.7萬讚。對此，徐巧芯事後回應「關於『祖國』：我一心一意向著中華民國，沒有台灣國。這樣可以給愛心」。





徐巧芯才遭苗博雅回酸慘輸…元旦不演了？竟喊「芯向祖國」網神問：哪國

國民黨立委徐巧芯元旦發文「芯向祖國：中華民國115年生日快樂TW」。（圖／民視新聞資料照、翻攝徐巧芯Threads）





沒想到風波仍未結束，今（1日）迎來元旦，徐巧芯發文表示「芯向祖國：中華民國115年生日快樂TW」，送上新年祝福「Happy New Year」。不過大批網友趕抵留言區，繼續玩起諧音哏「芯有獨中」、「身在台灣，芯向中國」、「芯不在焉」、「親～你的芯在中國唷！」，有人無情酸「謝謝妳，2026年第一則笑話」，甚至有人直接問「請問你的祖國是哪國？」、「芯～妳確定妳心的祖國不是中國嗎？！」。





