徐巧芯扯護照凍預算遭黃暐瀚砲轟！雙方再槓上：真的很虛暐

政治中心／黃依婷報導

徐巧芯不滿新版護照縮小英文國名「 Republic of China 」字樣，提案凍結外交部預算。（圖／翻攝畫面）

國民黨立委徐巧芯日前因不滿新版護照縮小英文國名「Republic of China」字樣，提案凍結外交部預算，資深媒體人黃暐瀚對此在節目中重砲抨擊，雙方今（10）日再次為此來往互槓，黃暐瀚先是3點直球回應，不久後徐巧芯也回擊，並狠酸「真的很虛暐！」。

黃暐瀚稍早先發文，「請問徐委員， 哪一個TVBS節目不找我？請委員公開講出來」，自己根本沒有不能上節目這回事，且也沒有仇恨電視台，他到昨天都還在上該電視台的節目，身為立委，公開散佈錯誤訊息，請您查清楚，為自己的言論負責，且徐巧芯到現在還在歪樓「沈伯洋的球技像Curry」，但關鍵是不了解對手，不是打籃球。

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黃暐瀚認為，如果不喜歡現在的護照，就請委員自己在立院提案改正，想換護照封面，請參考2020年，陳柏惟立委的提案，並做出結論「我喜歡現在的護照，有『中華民國』，有『Republic of China』，有『TAIWAN』，真好！我愛中華民國，我愛台灣，我身上要不要掛中華民國的徽章？不勞委員操心」。

徐巧芯也發文回應，開頭就嗆「資深中立媒體人真的很虛暐」，平常看他上節目，胸前那枚中華民國國旗胸章別得比誰都勤，開口閉口也總愛自稱是「中華民國派」，還反過來在沒有搞清楚預算審議流程的情況下，指責她刁難、沒出過國，「不支持 Republic of China，算哪門子的中華民國派？」。

徐巧芯嗆，一個真正熱愛中華民國的人，不應該只是把國旗當成作秀的配件。如果衣服上別著青天白日滿地紅，內心卻對國家正式英文國名被降格、被隱形這件事毫不在意，甚至幫執政黨的意識形態擦脂抹粉，那這種「中華民國派」未免太過廉價，被講兩句還玻璃心直接破防，太幽默了，如果真的那麼愛那枚國旗胸章，就請拿出一樣的標準，一起站出來捍衛護照上正統、清晰的REPUBLIC OF CHINA。

徐巧芯強調，黃暐瀚說他沒有仇恨電視台，卻造謠民調跟最後結果落差很大，硬洗沈伯洋很強，她也回憶，自己記得以前下午上節目每週某天都固定會看到他，現在還有沒有？自己說的是「有些」節目，不是電視台的「每一個節目」。

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