徐巧芯扯護照、T台節目遭黃暐瀚反擊 雙方互槓再升級「真的很虛暐」

被酸仇視TVBS、吹捧沈伯洋，黃暐瀚正面開戰徐巧芯。（合成照片／張哲偉、黃暐瀚臉書）



國民黨立委徐巧芯與資深媒體人黃暐瀚隔空交火持續延燒，黃暐瀚今（10日）發文正面反擊，要求徐巧芯公開點名「到底是哪個TVBS節目不找我」，強調自己從未遭封殺，甚至前一天還在錄影，批評對方散布錯誤訊息；徐巧芯隨後也火速回擊，不僅開酸「資深中立媒體人真的很虛暐」，更質疑黃暐瀚自稱「中華民國派」，卻不願捍衛護照上的「Republic of China」，雙方再度隔空開戰。

「我沒看過他投三分球」徐巧芯再酸沈伯洋 同場轟黃暐瀚

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徐巧芯近日接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，點名媒體人黃暐瀚，質疑對方近來立場轉變，是為了能上更多偏綠政論節目，才讓發言越來越激進。她舉例，黃暐瀚曾形容民進黨立委沈伯洋如同NBA球星Stephen Curry，稱「當國民黨和蔣萬安支持者還在籃下防守時，人家早就投三分球了」，徐巧芯則反問，「沈伯洋什麼時候投出三分球？我倒是沒看過。」

徐巧芯也提到，自己針對「印刷及製作護照」11億元預算僅提案凍結100萬元，不到總額1%，但黃暐瀚卻批評「你沒出過國？台灣寫得大不好嗎」。她認為，護照本就應同時呈現中、英文資訊，正式國名是「中華民國」，如今卻被放在國徽內側、不夠醒目，質疑「為什麼要怕別人知道正式國名？」她強調，不反對放大「台灣」字樣，但正式國名仍是中華民國，若有人不認同，應循修憲程序處理，「否則就把身上的中華民國徽章拿掉，我認為黃暐瀚不配。」

此外，徐巧芯也提及TVBS民調爭議，認為黃暐瀚批評TVBS，是因部分節目近來未再邀請他上節目，直言對方是在公報私仇。她更批評，若只是為了增加通告、上節目而發表這些言論，就不該再自稱是中立媒體人，「現在比較像是扮演綠營側翼的角色。」

直球對決3點開嗆 「我要不要戴國旗徽章」不勞委員操心

黃暐瀚稍早先發文，「請問徐委員， 哪一個TVBS節目不找我？請委員公開講出來」，自己根本沒有不能上節目這回事，且也沒有仇視TVBS，他到昨天都還在上該電視台的節目，身為立委，公開散佈錯誤訊息，請您查清楚，為自己的言論負責。

黃暐瀚也指出，徐巧芯至今仍將焦點放在「沈伯洋球技像Curry」，但真正的重點在於「不了解對手」，並非籃球技術本身。

此外，他表示，若不滿現行護照設計，應循立法院程序提出修法或修正提案，並舉2020年前立委陳柏惟提案為例。他強調，自己喜歡目前的護照版本，上面同時有「中華民國」、「Republic of China」及「TAIWAN」，直言「我愛中華民國，也愛台灣，至於我要不要配戴中華民國徽章，不勞委員操心。」

徐巧芯火力全開 再嗆黃暐瀚「很虛暐」

對此，徐巧芯也發文回擊，一開頭便以「資深中立媒體人真的很虛暐」嘲諷黃暐瀚。她表示，黃暐瀚平時經常佩戴中華民國國旗胸章，也自稱是「中華民國派」，卻在沒有弄清楚預算審議流程的情況下，指責她刁難、甚至暗指她沒出過國，反問「如果不支持Republic of China，算哪門子的中華民國派？」

徐巧芯進一步表示，一個真正支持中華民國的人，不應只把國旗當成裝飾，而應在意護照上正式英文國名是否被弱化。她批評黃暐瀚若一方面自稱中華民國派，另一方面卻替執政黨護航，這樣的立場過於廉價，還酸對方被批評幾句就「玻璃心破防」，呼籲若真的重視國旗胸章，就應一同捍衛護照上的「Republic of China」。

徐巧芯強調，黃暐瀚說他沒有仇恨電視台，卻造謠民調跟最後結果落差很大，硬洗沈伯洋很強，她也回憶，自己記得以前下午上節目每週某天都固定會看到他，現在還有沒有？自己說的是「有些」節目，不是電視台的「每一個節目」。

最後，徐巧芯大酸，「中立媒體人目前看來已經習得綠營側翼的技能：『只講一半』，看來前途似錦，予以祝福。但這種人會變來變去，綠媒收留他自己也要小心，哪天情況不對了他又會腳底抹油喔。但這就真的不需要替綠營操心了，這種水平，慢走不送。」

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